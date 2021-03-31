إعلان "طيران الإمارات" عن خدمة "عقد الزواج" يثير جدلًا واسعًا

أثار إعلان لشركة ”طيران الإمارات“، بشأن إطلاقها خدمات خاصة لـ“عقد الزواج“ على متن طائراتها من طراز إيرباص أيه 380 العملاقة، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، كون الإعلان يتزامن مع تاريخ الأول من شهر نيسان المتعارف عليه بـ“كذبة نيسان“.

واعتبر البعض الإعلان مزحة، فيما رجح آخرون أن يكون حقيقيًا في ظل الخدمات المتميزة التي تقدمها الناقلة، بحسب ما أوردته صحيفة “ الإمارات اليوم“.

وقالت الشركة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“:“سنأخذ الحب إلى آفاق جديدة، يسرنا إطلاق خدمة زفاف خاصة لأولئك الذين يرغبون بعقد قرانهم على ارتفاع 40 ألف قدم“.

وبينت الشركة أنه يمكن للراغبين بذلك التخطيط ليومهم المثالي على متن الطائرة العملاقة، المتوافرة على مسارات محددة.

ويظهر في الإعلان على صفحة الناقلة، علامة على شكل القلب بيضاء اللون بتاريخ الأول من نيسان/أبريل المقبل.