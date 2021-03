"أتمنى التعرض للتحرش الجنسي".. تعليق ساخر من سياسية أسترالية يفجر غضبا عارما

بعد أيام فقط من إطاحة رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون باثنين من كبار المشرعين من مناصبهم لتهدئة غضب الجمهور بشأن مزاعم الاعتداء الجنسي التي هزت برلمان البلاد، اشتعلت القضية مرة أخرى بعد تعليقات غير لائقة من مسؤولة أسترالية بارزة.

كشفت إحدى وسائل الإعلام المحلية، أن نائبة رئيس الحزب الليبرالي المحافظ الحاكم تينا ماكوين قالت لعدد من زملائها في الحزب، إنها ”تتمنى التعرض للتحرش الجنسي حاليا“، الأمر الذي أثار غضبا عارما باعتباره إهانة لمعاناة ضحايا الاعتداءات والإساءات الجنسية في البلاد.

ووفقا لصحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية، اعتذرت النائبة عما صدر منها، ونفت استخدام هذه الكلمات بالضبط، وقالت إنها كانت ”تمزح بشأن عدم قلق النساء في سني من التعرض للاعتداء الجنسي“.

Everyday I think, “Seriously, the Liberals cannot make this crisis worse.”

And everyday, they exceed my low expectations, and it gets even worse. #EnoughIsEnough #March4Justice. 👇 https://t.co/5vVdosdMz8

— Kristina Keneally (@KKeneally) March 30, 2021