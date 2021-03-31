كلب بايدن يعض موظفا ثانيا في البيت الأبيض (صور)

أقدم كلب الرئيس الأمريكي، جو بايدن الذي يدعى ”ميجور“، على مهاجمة موظف ثانٍ بالبيت الأبيض، أثناء اصطحابه في نزهة على الأقدام، حيث تم نقل الموظف الذي يعمل في إدارة المتنزهات الوطنية إلى الوحدة الطبية بالبيت الأبيض لتلقي العلاج.

واعترف مايكل لاروزا، السكرتير الصحفي لبايدن، أثناء حديثه لشبكة ”سي.إن. إن“ الأمريكية، بمهاجمة الكلب لشخص أثناء نزهة، قائلا: ”تم عرض الرجل على الوحدة الطبية في البيت الأبيض، وعاد مجددًا للعمل“.

يأتي ذلك بعد ثلاثة أسابيع من الحادث الأول، الذي هاجم فيه الكلب من سلالة ”جيرمان شيبرد“، لحارس أمن. ومن ذلك الحين، تم نقل الكلب إلى منزل عائلة بايدن في ولاية ديلاوير، وتلقى تدريبًا مع كلب بايدن الآخر.

وكان الكلب قد شوهد آخر مرة يوم الإثنين الماضي، في نزهة مع أحد العاملين وكان مقيدًا، وليس من الواضح متى وقعت الحادثة الأخيرة.

وبعد الحادث الأول، قالت الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في بداية شهر مارس، إن ”الكلاب الجديدة تستغرق وقتًا للتأقلم والتعود على محيطها الجديد والأشخاص الجدد“.

وأضافت: أن ”الكلب تفاجأ بشخص غير مألوف له، وتسبب رد فعله إلى إصابة طفيفة للشخص ولم تحتاج إلى مزيد من العلاج“، في حين رفضت الإفصاح عن هوية الموظف المصاب، وعما إذا كان عميلًا للخدمة السرية.

واقتنى بايدن الكلب في نوفمبر 2018، بعد أن تم نصحه بأنه سيساهم في تحسين صحة كلبه الأكبر، ويعتبر أول كلب متبنى في البيت الأبيض، ولم يمتلك سلفه دونالد ترامب أي حيوانات أليفة، خلال فترة وجوده في المنصب.