10 ملايين مشاهدة في يوم واحد لتقرير "إرم نيوز" عن السفينة الجانحة

حصد تقرير ”إرم نيوز“ عن عملية إنقاذ وتعويم السفينة الجانحة 10 ملايين مشاهدة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، محققا تفاعلا واسعا بشكل طبيعي دون أي حملات تسويق أو ترويج مدفوعة.

وبالإضافة إلى المشاهدات، حصد الفيديو حتى الآن 161 ألف إعجاب و 7 آلاف تعليق وأكثر من 35 ألف مشاركة من قبل مستخدمي فيسبوك.

https://www.facebook.com/eremnewsme/videos/1454655208259482

ويقدم التقرير سردا تفصيليا مدعوما بالصور وتصاميم الجرافيك لعملية إنقاذ وتعويم السفينة ”إيفر جيفن“، التي أغلقت لما يقارب الأسبوع قناة السويس، أسرع ممر مائي يربط بين آسيا وأوروبا.

وسلط التقرير الضوء بشكل خاص على الحفر وأهميته في عملية الإنقاذ، رغم أن كثيرا من المتابعين حول العالم سخروا في البداية من وجود حفار بدا صغيرا مقارنة بضخامة السفينة.

ويمر نحو 15 في المئة على الأقل من حركة الشحن العالمي في قناة السويس.

وقال جان هوفمان – وهو خبير في اللوجستيات في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – في إفادة صحفية، إن قيمة الشحنات التي تعطل نقلها بسبب إغلاق القناة تقدر بتسعة وثمانين مليار دولار.