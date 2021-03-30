مركز الفلك الدولي يحدد بداية شهر رمضان

قال مركز الفلك الدولي، اليوم الثلاثاء، إن غالبية الدول الإسلامية ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الإثنين 29 شعبان 1442هـ الموافق 12 أبريل، لأن شهر شعبان بدأ يوم الإثنين 15 مارس في معظم الدول الإسلامية.

ومن هذه الدول إندونيسيا وماليزيا وبروناي وإيران وسلطنة عمان والإمارات والسعودية والأردن وسوريا وليبيا والجزائر والمغرب وموريتانيا، ومعظم الدول الإسلامية غير العربية في أفريقيا.

في حين أن العراق ومصر وتركيا وتونس بدأت شهر شعبان يوم الأحد 14 مارس، وعليه ستتحرى هلال شهر رمضان يوم الأحد 11 أبريل حسب مركز الفلك الدولي.

وأضاف المركز، أنه ”بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الأحد، لن تتمكن من رؤية هلال رمضان؛ لأن القمر سيغيب في ذلك اليوم قبل غروب الشمس وسيحدث الاقتران بعد غروب الشمس، أي أن رؤية الهلال مستحيلة بعد غروب شمس يوم الأحد، وعليه فإن هذه الدول ستكمل عدة شعبان ثلاثين يوما، وستبدأ شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 13 أبريل“.

وأوضح مركز الفلك الدولي، أنه ”بالنسبة للدول التي ستتحرى هلال رمضان يوم الإثنين 12 أبريل، فإن رؤية الهلال يومها غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أجزاء في السودان وليبيا والجزائر ومن المغرب وموريتانيا، وبما أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الإثنين، فمن المتوقع أن يكون يوم الثلاثاء 13 أبريل بداية شهر رمضان المبارك في معظم الدول الإسلامية“.

وقال إنه بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية وتقع في شرق أو وسط العالم الإسلامي، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأربعاء 14 أبريل.

وأكد المركز أن رؤية الهلال يوم الإثنين، من جاكرتا وأبوظبي ومكة المكرمة وعمّان والقاهرة غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب، في حين أن رؤية الهلال من الرباط والخرطوم ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة.