لحظة اتصال محمد بن زايد بشرطي إماراتي لموقفه مع مقيم سوداني (فيديو)

فاجأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، الشرطي أحمد الحمادي من شرطة الشارقة، باتصال هاتفي، أثنى خلاله على موقفه الحميد مع قائد مركبة سوداني يدعى زين العابدين، والذي عبر بكلمات طيبة عن تقديره ورده للجميل.

وقدم الرقيب أحمد الحمادي، موقفا إنسانيا أثناء أداء عمله، بمساعدته زين العابدين حين تعطلت مركبته بأعلى جسر الحومة في الشارقة، على شارع الشيخ محمد بن زايد.

ولم يكتفِ الحمادي بالمساعدة الميدانية فقط، بل صاحب السيارة التي حملت مركبة المقيم إلى أن وصل بها إلى أحد الكراجات في عجمان، ثم سدد تكلفة النقل من دون علم صاحب المركبة.

وقال الحمادي، إنه التحق بالقيادة العامة لشرطة الشارقة في عام 2009، وما زال يعمل بها برتبة رقيب، وإنه عندما كان يؤدي واجبه المنوط به، لمح أحد الأشخاص في أعلى الجسر وقد تعطلت مركبته، فما كان منه إلا أن هم وتوجه إليه مقدما المساعدة المطلوبة وتسديد قيمة النقل كاملة، في لفتة إنسانية تدل على نبل وقيم الشعب الإماراتي، الأمر الذي أدخل البهجة والسرور في نفس صاحب المركبة، لافتا إلى أن ما قام به يعد واجبا.