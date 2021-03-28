الكويت.. مجهولون يخترقون حساب وزارة التربية احتجاجًا على "الامتحانات الورقية"

تعرض حساب وزارة التربية الكويتية على ”تويتر“ للاختراق من قبل مجهولين نشروا سلسلة تغريدات، عبروا خلالها عن رفضهم لقرار إجراء امتحانات ورقية لطلبة الثاني عشر، والمطالبة باستبداله بالاختبار عن بعد.

وقدّم المخترقون بداية الاعتذار للوزارة، وطالبوها بإعادة النظر بقرار الامتحانات الورقية نظرًا للوضع الصحي المتعلق بأزمة ”كورونا“، معتبرين أن إجراء امتحانات ورقية ”دليل عدم ثقة الوزارة بطلبتها، والمخاطرة بصحتهم في سبيل التحصيل العلمي“.

https://twitter.com/MOEKUWAIT/status/1376225856855625728?s=20

https://twitter.com/MOEKUWAIT/status/1376225859871330305?s=20

وأكد المخترقون على ضرورة استبعاد الامتحانات الورقية بالاختبار عن بعد تجنبًا لزيادة الإصابات بالفيروس بين الطلبة.

https://twitter.com/MOEKUWAIT/status/1376225863260377092?s=20

https://twitter.com/MOEKUWAIT/status/1376225866632601609?s=20

وباشر فريق الدعم الفني في وزارة التربية إجراءاته لاسترجاع الحساب، في الوقت الذي أكدت فيه الوزارة من خلال حساب ”أخبار وزارة التربية“ عزمها اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه من قام بالاختراق.

وزارة التربية | حاليا | يقوم الفريق الفني بمتابعة الدعم الفني لـ تويتر لإسترجاع حساب وزارة التربية الرسمي وسيعود قريباً. — أخبار وزارة التربية (@moe_kuw) March 28, 2021

التربية | اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاة من قام بـ اختراق حساب وزارة التربية على التويتر. — أخبار وزارة التربية (@moe_kuw) March 28, 2021

وجاء اختراق حساب الوزارة بالتزامن مع توجه وزارة التربية لإجراء امتحانات ورقية لطلبة الثاني عشر مع اتخاذ كافة الإجراءات، وتطبيق الشروط الصحية، وهو توجه قوبل برفض نيابي وشعبي.

https://twitter.com/MOEKUWAIT/status/1374043312735289348?s=20

واعتمدت الكويت، خلال العام الدراسي الحالي، التعليم عن بعد لكافة المراحل، والذي، بدأ منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهو إجراء اعتمدته العديد من الدول في العالم؛ بسبب الفيروس الذي لم يتم اكتشاف علاج له حتى الآن.

وفي آذار/ مارس 2020، قررت الكويت تعطيل المدارس والجامعات؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات في محاولة منها للسيطرة على الوضع الصحي، وتجنب انتشار الفيروس الذي عصف بالعالم نهاية 2019.

ومن المقرر عودة الطلبة إلى المدارس بمراحلها المختلفة مع بداية العام الدراسي الجديد، في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، بعد أن يتم تطعيم جميع الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس، الشهر المقبل.