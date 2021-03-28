لصنع نماذج تحاكي الأصل.. مصر تفتتح أول مصنع للمستنسخات الأثرية

أعلنت مصر الأحد، افتتاح مصنع للمستنسخات الأثرية بمدينة العبور، والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط، والذي تم إنشاؤه بالتعاون مع شركة ”كنوز مصر للنماذج الأثرية“.

ووصف وزير السياحة والآثار المصري خالد العناني، افتتاح المصنع بالخطوة الهامة التي كان لابد منها، مشيرا إلى أن عمليات إنشائه بدأت منذ حوالي عام ونصف العام، وجاء لمواكبة متطلبات السوق المحلي والعالمي في صناعة النماذج الأثرية.

وأوضح أن هذا المشروع ليس تجاريا، ولكنه يهدف إلى تقديم الصناعة المصرية للعالم ويساهم في حماية التراث الحضاري والثقافي المصري وحماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية.

وأشار الوزير إلى أن كل مستنسخ أثري يتم إنتاجه بالمصنع يحمل ختما خاصا بالمجلس الأعلى للآثار، وشهادة معتمدة تفيد بأنه قطعة مقلدة وصورة طبق الأصل وأنه من إنتاج الوزارة، إلى جانب وجود (باركود) يمكن من خلاله التعرف على كافة المعلومات الخاصة بهذه القطعة باللغتين العربية والإنجليزية مثل المادة المصنوعة منها والوزن واسم ومكان عرض القطعة الأصلية.

ولفت إلى أن إنتاج مستنسخات في مصر كان طلب الكثير من السائحين، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة هذه المستنسخات للفنادق والبازارات السياحية المختلفة بأسعار خاصة، وأنه يمكن للمصنع أيضا التصنيع للغير في متاحف أخرى في العالم نظرا لكفاءة الأيدي العاملة المصرية.

وأعلن الوزير أنه سيتم افتتاح أول منفذ بيع رسمي لهذه المستنسخات في المتحف القومي للحضارة المصرية اعتبارا من 4 أبريل المقبل بعد افتتاح المتحف رسميا، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة منافذ بيع رسمية لهذه المستنسخات في كافة المحافظات والمتاحف والأسواق في القريب العاجل بما يساهم في تشجيع الصناعة المصرية.

وأضاف أنه سيتم أيضا تصدير بعض المنتجات خارج مصر، بالإضافة إلى مشاركتها في المعارض السياحية الخارجية.

وأشار الدكتور مصطفي وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار، إلى أن المصنع يعمل به حوالي 150 من الفنانين والمرممين والحرفيين المتخصصين ذو خبرة وكفاءة عالية في المجال، لافتا إلى أن معظم المنتجات تكون صناعة يدوية.

وأشار اللواء هشام شعراوي رئيس مجلس إدارة شركة ”كنوز مصر للنماذج الأثرية“ إلى أن هذا المصنع قد تم الانتهاء من إنشائه في نهاية 2020، وبدأ بعد ذلك في تشغيل تجريبي له أنتج خلاله 6400 قطعة متنوعة منها خشبية وخزفية وحجرية ومعدنية ومجموعة من كنوز الملك توت عنخ آمون.

وتبلغ المساحة الكلية للمصنع حوالي 10 آلاف متر مربع، كما أنه مجهز بأعلى وسائل التكنولوجيا وأحدث الماكينات المتخصصة، والتي تشمل خطوط إنتاج يدوية وممكننة لسبك المعادن لإنتاج ورفع كفاءة المنتجات من المشغولات المعدنية، وخطا للأخشاب والنجارة لإنتاج جميع المشغولات الخشبية، وخطا للقوالب لعمل الإسطمبات، والقوالب المطلوبة لخطوط الإنتاج والنحت والطباعة والرسم والتلوين منها إنتاج زجاج ملون وطباعة التيشرتات، بالإضافة إلى قاعة عرض للمستنسخات التي يتم إنتاجها.

ويحتوي مصنع كنوز للنماذج الأثرية على العديد من الأقسام والورش والتي تشمل قسم الصب والاستنساخ، قسم الرسم والتلوين، قسم سبك المعادن، قسم المشغولات الخشبية، قسم التطعيم، قسم المشغولات المعدنية، قسم النحت، قسم الخزف، قسم التعبئة والتغليف وهي مزودة بأحدث الأجهزة وماكينات التشغيل والتصنيع.