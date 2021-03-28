عشيقة سابقة تكشف غرامياتها مع رئيس الوزراء البريطاني (صور)

فجرت سيدة أعمال بريطانية الأحد فضيحة ضد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بقولها إنها كانت على علاقة معه استمرت 4 سنوات رغم أنه كان متزوجا.

وكشفت جينيفر أركوري، البالغة من العمر 35، لصحيفة ”صنداي ميرور“ البريطانية، عن أنها أقامت علاقة حميمية مع جونسون واعترفت بأنها وقعت في غرامه وأنها كانت تطلق عليه لقب ”الاسكندر العظيم“.

وأشارت العشيقة السابقة إلى أن رئيس الوزراء البريطاني، البالغ من العمر 56 عامًا، لم يستطع الابتعاد عنها، وأنهما كان يلتقيان مرة واحدة في الأسبوع في ذروة علاقتهما التي ادعت أنها استمرت بين عامي 2012 و 2016.

وقالت أركوري إنهما كانا يتواعدان بينما كان جونسون يقضي فترة ولايته الثانية في منصب عمدة لندن، عندما كان متزوجًا من زوجته السابقة والمحامية مارينا ويلر التي أنجبت منه ولدين وابنتين.

وقالت أركوري إنها شاركت جونسون في علاقة جاذبية، جسدية وفكرية.

وأضافت أركوري أن جونسون كان يطلب منها صورًا لجسدها، وكانت ترد عليه عبر تطبيقات الهاتف المحمول بإرسال لقطات احترافية عارية من الأعلى.

وزعمت العشيقة أنهما مارسا الجنس لأول مرة بشقتها في شارع ”شورديتش هاي ستريت“، قبل ساعات فقط من افتتاح ”دورة الألعاب البارالمبية“ في لندن صيف العام 2012.