طقوس رمضان الشهيرة تغيب عن الحرمين الشريفين للعام الثاني بسبب كورونا

كشفت السعودية، الأحد، عن أن كثيرا من طقوس شهر رمضان المبارك التي جرى اتباعها في الحرمين الشريفين لعقود طويلة، ستغيب هذا العام، أيضا، بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.

وكان الحرمين الشريفين مغلقين في شهر رمضان الماضي الذي صادف ذروة تفشي الفيروس في المملكة والعالم، لكن الحياة عادت لطبيعتها بعد ذلك، وفق قيود كثيرة، بينها تقليص عدد المصلين بشكل كبير.

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أن خطتها لشهر رمضان المقبل، ستشمل تعليق سفر الإفطار والاعتكاف بالمسجد الحرام، وهما طقسان شهيران متوارثان في المدينة المقدسة وحرمها الشريف.

وقالت الرئاسة إنها ستستعيض عن سفر الإفطار الجماعي، بوجبات إفطار جاهزة فردية لقاصدي المسجد الحرام، وسيسمح لزوار الحرمين الشريفين، إدخال عدد قليل من التمر، للإفطار الشخصي فقط، ولن يوجد توزيع لوجبات السحور ولن يسمح بإدخالها، كما سيتم توزيع مائتي ألف عبوة يوميا من مياه زمزم بسبب استمرار رفع المشربيات والحافظات التي كانت تنتشر في المسجدين.

وقررت الرئاسة تخصيص صحن المطاف للمعتمرين فقط، وتخصيص 5 مصليات داخل المسجد الحرام بالإضافة إلى الساحة الشرقية.

ويحتاج أداء العمرة للتسجيل المسبق عبر تطبيق إلكتروني حكومي، بجانب اشتراطات أخرى بينها إثبات عدم إصابة الشخص بكورونا، ما سمح بعودة المعتمرين والزوار للحرمين الشريفين بعد شهور من الإغلاق.

وكان المسجد الحرام يغص بالمعتمرين من مختلف دول العالم في شهر رمضان المبارك الذي يمثل ذروة موسم العمرة في السنوات الماضية، قبل أن تغلق السعودية حدودها شأن غالبية دول العالم بسبب كورونا، ويغيب ملايين المعتمرين عن أداء مناسكهم، واعتاد سكان مكة المكرمة والمدينة المنورة على تنظيم سفر إفطار جماعي في الحرمين الشريفين، وفي بعض أحياء المدينة التي تسكنها العمالة الفقيرة الوافدة، لكن تلك المشاهد التي تتناقلها وسائل الإعلام ستغيب هذا العام.