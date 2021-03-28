بحكم قضائي.. وقف شطب عماد الدين أديب من نقابة الصحفيين المصريين

قررت محكمة مصرية، اليوم الأحد، وقف تنفيذ قرار نقابة الصحفيين بشأن شطب عضوية الإعلامي المصري عماد الدين أديب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض.

وقضت المحكمة في حكمها اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من الإعلامي عماد الدين أديب بشأن قرار شطبه من نقابة الصحفيين، وألزمت المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل.

وأقام عماد الدين دعوى قضائية طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين رقم 180 لسنة 2020 بشطبه من جميع جداول النقابة.

يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين، أصدر في سبتمبر 2020، برئاسة ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، قرارا بالموافقة على إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام وجريدة الوطن ومجلة الفرسان، بقرار هيئة التأديب بالنقابة، الصادر بشطب أديب، من جميع جداول النقابة.

كما طالب المجلس والهيئة، بإخطار كل الصحف القومية والحزبية والخاصة؛ لمنعه من ممارسة المهنة بشكل كامل؛ تجنبا لتطبيق ما ورد من عقوبات في المادة 115 من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

ونسبت هيئة التأديب بنقابة الصحفيين لعماد أديب أنه بصفته رئيس مجلس إدارة جريدة «العالم اليوم» كان قد فصل العشرات من الصحفيين في ”العالم اليوم“ تعسفيًا، بعد إغلاق ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي لمدة أربع سنوات سابقة منذ العام 2014.