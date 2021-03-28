حكم قضائي بإلغاء قرار منع رامز جلال من ممارسة العمل الإعلامي

قضت محكمة القضاء الإداري في مصر، اليوم الأحد، بانتهاء الخصومة بين الفنان رامز جلال ونقابة الإعلاميين، في الطعن المقدم من جلال ضد قرار منعه من ممارسته أي نشاط إعلامي.

وقال محامي رامز جلال، أشرف عبدالعزيز: ”في جلسة اليوم أمام محكمة القضاء الإداري مجلس الدولة، حضر نقيب الإعلاميين ممثلا عنه محامي النقابة وقدم قرارا بسحب وإلغاء قرار نقيب الإعلاميين، واعتباره كأن لم يكن، وحكمت المحكمة بجلسة اليوم بانتهاء الخصومة وإلزام النقابة بمصروفات الدعوى.. مبروووووك رامز جلال وقنوات Mbc وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم“.

وأضاف عبدالعزيز، عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“: ”حضرت اليوم محاميا ووكيلا عن الفنان رامز جلال في الطعن رقم ٣٩٩٠٩ لسنة ٧٤ ق المقام أمام محكمة مجلس الدولة ضد نقيب الإعلاميين بصفته ومرتضى منصور بصفته خصما متدخلا بخصوص قرار النقابة بمنع رامز جلال من ممارسة النشاط الإعلامي لحين تقنين أوضاعه بالنقابة، الأمر الذي حدا بنا لإقامة الطعن بالغاء هذا القرار، وجرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة ٢٣/٨/٢٠٢٠“.

https://www.facebook.com/abdelasiza/posts/4128920640485403

وتابع المحامي ”تم تحديد العمل الترفيهي والعمل التمثيلي بأنه ليس من قبيل الأعمال الإعلامية، وعليه فإن الطاعن لا يتصف بوصف الإعلامي، ولا يتعين عليه القيد بنقابة الإعلاميين، وعليه لا يخضع لسلطة واختصاصات نقابة الإعلاميين الأمر الذي يكون معه القرار المطعون عليه قد صدر بغير محل مخالفا للقانون متعينا إلغاؤه“.

واختصم الطعن نقيب الإعلاميين، بعد إصداره قرارًا من النقابة بعدم ممارسة جلال لأي نشاط إعلامي، لحين تقنين أوضاعه بالنقابة، حيث تم تأجيل جلسة الطعن لليوم، ليتم إنهاء الملف لصالح الفنان رامز جلال.