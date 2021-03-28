السعودية.. اتهام موظفة حكومية بالتشهير عبر مجموعة "واتساب"

استدعت النيابة العامة في السعودية موظفة حكومية للتحقيق معها حول اتهامات بنشر إساءات عبر دردشة في مجموعة ”واتساب“ تشارك فيها 40 سيدة.

وبحسب صحيفة ”عكاظ“ المحلية، فإن مواطنة من المشتركات في مجموعة ”واتساب“ المذكورة، تقدمت بشكوى سب وشتم وتشهير لها وأحد أفراد أسرتها، بعد أن وثقت المحادثات التي صدرت من الموظفة ووجهت فيها تهما إلى أحد أفراد أسرة الشاكية، فضلا عن رسائل تضمنت الإساءة والسب والشتم لمرفق القضاء.

كما استجوبت النيابة الموظفة حيال ما نسب إليها، واستمعت دائرة العرض والأخلاق إلى أقوال المتهمة التي أنكرت ما نسب إليها ووصفتها بالدعوى الكيدية نتيجة خلافات بينها وبين عضوة بالجروب، فقررت النيابة الإفراج عن المتهمة وإبلاغها بأسباب القبض عليها وفي حقها بالاتصال بمن ترى إبلاغه بذلك والاستعانة بمحام.

واستجوبت النيابة المتهمة مرة أخرى فأقرت بإرسال الرسائل بعد أن جرى عرضها عليها والمتضمنة الإساءة لمنسوبي محكمة ولطليقها. وقررت دائرة العرض والأخلاق بالنيابة توجيه الاتهام للموظفة بالتشهير والإساءة لأحد المدعين والإساءة للقضاة عن طريق إحدى مجموعات ”واتساب“.