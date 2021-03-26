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مشاهد مروعة بحادث تصادم قطارين في م...
تاريخ النشر: 26 مارس 2021 11:57 GMT
تاريخ التحديث: 26 مارس 2021 15:05 GMT

مشاهد مروعة بحادث تصادم قطارين في محافظة سوهاج جنوب مصر (فيديو وصور)

أظهرت لقطات فيديو وصور بثها مواطنوان على صفحات التواصل الاجتماعي في مصر مشاهد مروعة من حادث تصادم قطاري ركاب اليوم الجمعة في منطقة طهطا التابعة لمحافظة سوهاج

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المصدر: فريق التحرير

أظهرت لقطات فيديو وصور بثها مواطنوان على صفحات التواصل الاجتماعي في مصر مشاهد مروعة من حادث تصادم قطاري ركاب اليوم الجمعة في منطقة طهطا التابعة لمحافظة سوهاج جنوب البلاد.

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وتبين الصور المتداولة جثث عدد من الركاب مغطاة على جانب العربات المحطمة، إضافة لجثث عالقة تحت عجلات القطار، إضافة لصور الجرح والعالقين الأحياء داخل العربات، وسط صراخ واستغاثات.

وأسفر تصادم قطاري 2011 مكيف و157 مميز عقب خروجه من محطة سوهاج في الطريق إلى العاصمة القاهرة عن خروج 3 عربات عن القضبان.

وفي حصيلة أولية نقلت قناة النيل الحكومية عن وزارة الصحة مقتل 32 وإصابة 66 في الحادث.

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وفي وقت سابق قال متحدث باسم وزارة الصحة قد تم الدفع بـ36 سيارة إسعاف مجهزة نقلت 50 مصابا إلى مستشفيات الإخلاء وهي سوهاج العام، وسوهاج التعليمي، وطهطا، والمراغة.

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وأشار المتحدث خالد مجاهد إلى أن وزيرة الصحة والسكان شكلت غرفة أزمات وطوارئ في سوهاج لمتابعة تداعيات الحادث، وتقديم أي إمدادات ومستلزمات طبية، فضلا عن توفير فرق طبية من كافة التخصصات الطبية لتقديم سبل الدعم اللازم للمصابين.

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