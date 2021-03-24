ممثل خامنئي: كثرة الإنجاب ستنقذ إيران من أزماتها

اعتبر محمد رضا ناصري، ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي في مدينة يزد، أن الحل لإنقاذ البلاد من الأزمات الاقتصادية والمعيشية الراهنة يكمن في كثرة الإنجاب.

وقال ناصري، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء ”ايسنا“ الإيرانية، اليوم الأربعاء: إن ”عدد سكان بلادنا في شيخوخة متزايدة، في حين أن كارثة الشيخوخة تُبعدنا عن مسار التنمية والتقدم“.

وأضاف: ”الحل الذي يُمكنه إنقاذ البلاد هو كثرة الإنجاب وزيادة النسل؛ وذلك لأنه في حال تراجع عدد السكان، فسيكون من الصعب الحفاظ على البلاد، وسينجح العدو في السيطرة علينا بسهولة“.

واعتبر ممثل المرشد الإيراني أن ”توجه المواطنين الذين لا يُنجبون خوفا من تأمين رزق ومعاش أطفالهم يُعد خيانة للمجتمع، ويسهم في الحد من عدد جنود الإمام المهدي المنتظر وأمة الشيعة“.

وتأتي تصريحات ناصري في ظل دعوات المرشد الإيراني علي خامنئي بزيادة معدل الإنجاب بين المواطنين، حيث أوصى خامنئي أخيرا المنشدين للترويج للزواج وزيادة الإنجاب بين الإيرانيين.

ولكن عكس رغبة خامنئي، فقد كشف مركز الإحصاء الإيراني في وقت سابق أن معدل النمو السكاني في تراجع مستمر منذ عام 1986، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن معدل النمو السكاني سوف يشهد تراجعًا حتى عام 2050.

وتشير تقارير لوسائل إعلام إيرانية معارضة إلى عزوف نسبة كبيرة من الشباب الإيراني عن الزواج؛ نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، الأمر الذي دفع السلطات لاقتراح تقديم قروض للزواج.