أجرى عملية لعبدالحليم حافظ.. وفاة الطبيب العراقي الشهير وليد الخيال

توفي، اليوم الأربعاء، الطبيب العراقي الشهير، وليد الخيال، بعد صراع مع المرض.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن“الخيال فارق الحياة داخل مشفاه الواقع في منطقة الأعظمية، شارع المغرب، وسط العاصمة بغداد“.

بدورها، نعت وزارة الصحة العراقية في بيان الراحل الذي كان“استشاريًا في جراحة الكلى، وقامة علمية طبية في مجال تخصصه“.

ووُلد الخيال العام 1931، في منطقة الأعظمية في بغداد، وكان أبوه ضابطًا في الجيش العراقي، في صنف الخيالة ومن هنا جاء لقبه هذا، حيث تخرج من كلية الطب الملكية العراقية العام 1955، ومُنح رتبة نقيب، وبات قريبًا من الملك الشاب فيصل الثاني.

وعمل الراحل في مستشفى الرشيد العسكري التابع لمصلحة الجيش التابع لوزارة الدفاع العام 1955، ورُشّح العام 1957 مع مجموعة من الأطباء للإيفاد خارج العراق لغرض التخصص.

والتحق بكلية الجراحين البريطانية في لندن، وحصل العام 1959، على لقب زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية، حيث عمل في مستشفيات بريطانية بدرجة مقيم أقدم، وحاز على إعجاب زملائه وأساتذته.

ويشير ”الخيال“ في أحد كتبه إلى أنه كان أحد المساهمين بعلاج الرئيس الأمريكي دوايت إيزنهاور، فضلًا عن إجرائه عملية جراحية للفنان عبد الحليم حافظ العام 1959، وهي عبارة عن عملية ربط أوردة المريء عند بداية المعدة بسبب النزف المتكرر الذي يعاني منه الفنان بسبب تشمع الكبد.

كما قدمت له كوكب الشرق أم كلثوم العام 1974، آخر أسطوانة لأغانيها عندما التقيا في مطعم على نهر النيل، وفق الكتاب ذاته.

وللطبيب ”الخيال“ مؤلفات علمية وطبية، وهو فنان تشكيلي من جيل الخمسينيات، وكذلك عضو الجمعيات الطبية العالمية والعربية، منها: البريطانية، والأوروبية، والألمانية حتى العام 1985.