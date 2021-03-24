مصر.. 3 أشقاء يجردون فتاة من ملابسها ويصورونها عارية

اتهمت فتاة مصرية 3 أشقاء بتجريدها من ملابسها وتصويرها عارية انتقاما من شقيقها، بعدما ظنوا أنه وراء نشر صور عارية لشقيقتهم التي كانت متزوجة من شقيق المجني عليها وقام بتطليقها.

وتقدمت الفتاة وتدعى ”ق.ص“ تتهم كل من ”محمود.ف.ا“ 35 عاما، وشقيقيه ”محمد“ 26 عاما، ”محمد.ع.ا“18 عاما، يقيمون في إحدى قرى مركز إيتاي البارود في محافظة البحيرة شمال البلاد، بتجريدها من ملابسها وتصوريها عارية، انتقاما لشقيقتهم بعد انتشار صور لها وهي عارية، واتهام شقيق المجني عليها ”ق.ص“، بأنه وراء انتشار الصور بعد طلاقها منه.

وكشفت التحريات صحة الواقعة، وتم ضبط المتهمين، والهاتف المستخدم في الواقعة وبالتحقيق معهم اعترفوا بتفاصيل الجريمة وقيامهم بالتعدي عليها داخل غرفة ملحقة بمنزلها، زاعمين وجود خلافات مع شقيقها.

وتولت النيابة العامة التحقيقات، التي طلبت التحفظ على الهاتف وتفريغه، وسؤال الشهود، وسرعة إجراء التحريات حول ظروف وملابسات الحادث.