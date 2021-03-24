في يوم "المساواة بالأجور"‎.. بايدن يستضيف منتخب أمريكا لكرة القدم النسائية

يستضيف الرئيس الأمريكي جو بايدن، عضوات المنتخب الوطني لكرة القدم للسيدات في البيت الأبيض اليوم الأربعاء، ضمن مساعيه لتأمين رواتب أفضل للنساء الأمريكيات، اللائي يكسبن 82 سنتًا في المتوسط مقابل كل دولار يكسبه الرجال.

واليوم الأربعاء، هو يوم المساواة في الأجور بين الجنسين في الولايات المتحدة.

وفجوة الأجور أكبر بكثير بالنسبة للنساء السود اللائي يكسبن 63 سنتًا، مقابل كل دولار يكسبه الرجل، والنساء من أصل لاتيني اللائي يكسبن 55 سنتًا فقط.

ورفع فريق كرة القدم بقيادة ميجان رابينو، الذي فاز بكأس العالم للسيدات للمرة الثانية على التوالي، في عام 2019، دعوى قضائية ضد اتحاد كرة القدم الأمريكي، بدعوى التمييز بين الجنسين. ودعمهم المشجعون وهتفوا ”المساواة في الأجور“ خلال المباراة النهائية لكأس العالم.

وفاقمت جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية، الفوارق في الأجور، ما أدى إلى ما وصفته نائبة الرئيس كامالا هاريس ”بحالة طوارئ وطنية“ للنساء.

وتتضمن حزمة بايدن للإغاثة من فيروس كورونا البالغة 1.9 تريليون دولار، اعتمادات تهدف إلى إعادة مليوني امرأة خسرن وظائفهن، خلال جائحة كورونا إلى سوق العمل.

وتنضم رابينو وزميلتها في الفريق مارجريت بيرس، إلى بايدن في البيت الأبيض. ومن المقرر -أيضًا- أن تدلي رابينو، بشهادتها أمام جلسة في مجلس النواب الأمريكي، بشأن هذه المسألة.