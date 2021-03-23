ماري إلكسندر تتحدث عن اختيارها كأول مصرية لمنصب عمدة بأمريكا (فيديو)

كشفت المصرية ماري إلكسندر تفاصيل اختيارها كأول سيدة لمنصب عمدة بدولة أمريكا، وأيضا اختيارها من ضمن 20 امرأة مؤثرة في العالم، مؤكدة أن زوجها هو من ساعدها للدخول إلى عالم السياسة ومساندتها لكي يتم اختيارها وهو الأمر الذي بدا صعبا في البداية كونها عربية وأجنبية، على حد قولها.

وقالت ماري إلكسندر في تصريحات تلفزيونية :“تربيت على أنه لا يوجد مستحيل ويجب أن نسعى كثيرا، فأنا كامرأة أجنبية دخولي عالم السياسة بأمريكا لم يكن أمر سهل ولكني حاولت أكثر من مرة ولم أستسلم وبالفعل مع كثرة محاولاتي في فهم الأوضاع استطعت أن أصل لهذا المنصب“.

وأضافت ”زوجي ساعدني كثيرا ولم يحبطني على الإطلاق بل دائما ما كان يطلب مني الاستمرار في محاولاتي حتى تمكنت من اجتيازها بنجاح“، معربة عن سعادتها بتهنئة وزير الهجرة المصرية الدكتورة نبيلة مكرم والتي تواصلت معها هي والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقلدت ماري إلكسندر منصب عمدة مدينة بولينجربوك بولاية إلينوي الأميركية، ليتم اختيارها ضمن أكثر 20 امرأة متميزة حول العالم، لترافق كاميلا هاريس نائبة الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيسة وزراء فنلندا، ‏ورئيسة وزراء نيوزيلندا.

وكانت تعمل ماري إلكسندر في مجال الضيافة الفندقية بعدما درست الإعلام في الجامعة الأميركية في القاهرة، لتستقر بعد ذلك في عام 2003 بمدينة بولينجروك بولاية إلينوي، حتى أصبحت عمدة للمدينة، ولم تزر مصر منذ 13 عاما، حسب تصريحاتها.