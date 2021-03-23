تغريم قناة "النهار" المصرية مليون جنيه بسبب تامر أمين

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الثلاثاء، بتغريم قناة النهار المحلية مليون جنيه، نحو (64 ألف دولار).

وحكمت المحكمة لصالح ميريهام هشام (ميرهان كيلر)؛ بسبب فيديو الإعلامي تامر أمين الذي يحمل إساءات لها وقذفا والتشهير بها، وعدم حذفه من على ”اليوتيوب“.

وتضمنت صحيفة الدعوى المقامة من المستشار هيثم عباس، أنه في عام 2019، وأثناء عرض الإعلامي تامر أمين لبرنامجه، تم التطرق إلى مشكلة المدعية مع بعض لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم.

وأضافت أنه تم ”عرض صور شخصية لها أثناء الحلقة، وفي إحداها صورة لها بجوار الفنان محمد رمضان، واستخدم عبارات تحمل إسقاطا جنسيا عليها“.

وأشارت إلى أنه ”تم تشبيه المدعية بالفنان محمد رمضان، وأسقط عليها من خلاله أنها تتحرش بلاعبي المنتخب المصري“.

وتابعت الدعوى أنه ”ذكر ألفاظا تحمل إهانة لها وتحقيرا من شأنها؛ وهو الأمر الذي شاهده الملايين في مصر والعالم؛ ما أدى إلى تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي بعبارات ذكرت في صحيفة الدعوى“.