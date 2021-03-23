من هي ليدي سمارا التي أثارت الجدل في تونس؟

أثار تكريم المدونة التونسية ليدي سمارا، أمس، في معرض الكتاب بالعاصمة تونس، جدلا واسعا، حول أسباب التكريم وعلاقة المدوّنة بالكتاب.

وليدي سمارا، هي خبيرة تجميل في العقد الثالث من عمرها، وتعتبر من صانعات المحتوى اللاتي يشتغلن في حقل التدوين، ونشر الفيديوهات على حسابها الشخصي في موقع ”إنستغرام“، وقناتها في موقع ”يوتيوب“ الذي حققت فيه أكثر من 10 ملايين مشاهدة.

وتعرّف ليدي سامارا نفسها على حسابها في ”انستغرام“، بأنّها شخصية عامّة، بينما يعرّفها متابعوها بـ ”المؤثّرة“.

وبدأت المدونة التونسية مسيرتها في عالم التدوين بتقديم نصائح في مجال الجمال والخوض في مواضيع مثيرة وجدلية.

وحصلت ليدي سامارا خلال 3 سنوات متتالية، بدءا من العام 2018 على جائزة المؤثر التونسي، تقديرا لخطابها الموصوف بالحماسي والمؤثر.

واشتهرت ليدي سمارا بلباسها الجريء، وتقديمها لنصائح جنسية، عبر فيديوهات البث المباشر التي تقدمها، والتي تستعمل فيها عبارات بذيئة باللهجة العاميّة المحلّية، في غالب الأحيان.

وتعرّضت ليدي سامارا في سبتمبر/ أيلول من عام 2020 إلى حملة استهجان واسعة من قبل عدد من الحقوقيين، بعد منشورات لها، اعتبرت فيها المثلية الجنسية بأنها تثير الاشمئزاز.

واستهجنت جمعيات نسوية في تونس في وقت سابق، خطاب لـ ليدي سامارا، اعتبرته تبرئة للتحرش الجنسي، وإضفاء للمشروعية له داخل المجتمع.