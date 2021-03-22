وفاة الفنانة المصرية فوزية أبو زيد

توفيت الفنانة المصرية فوزية أبو زيد، مساء اليوم الإثنين، إثر تعرضها لأزمة قلبية حادة.

ونعت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة الراحلة في بيان اليوم، مؤكدة أن صلاة الجنازة عليها أقيمت في مسجد السيدة نفيسة، واكتفت فقط على حضور الأهل والأصدقاء .

والفنانة فوزية أبو زيد من الفنانات اللاتي شاركن في عدد كبير من المسلسلات ولهن بصمة فنية كبيرة، ومن أبرزها ”رأفت الهجان“ و“ألف ليلة وليلة“ و“جمال الدين الأفغاني“ و“أحلام رجل يموت بطيئا“.

وكان آخر أعمالها مسلسل ”أيام الحب والشقاوة“ بطولة منال سلامة، أحمد التهامي، مها أحمد، علا رامي، محمد سليمان، رانيا يوسف، جمال إسماعيل، ميمي جمال، والمسلسل من تأليف محمد الطوخي، وإخراج صفوت القشيري.

كما شاركت فوزية أبو زيد في عدد كبير من الأفلام في السينما المصرية أبرزها ”الساحر“ مع الفنان محمود عبد العزيز والفنانة سلوى خطاب والفنانة منة شلبي، وفيلم ”ألف مبروك“ بطولة الفنان أحمد حلمي وعدد كبير من النجوم.