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محمد بن زايد ينشر صورته مع والدته ا...
تاريخ النشر: 21 مارس 2021 14:48 GMT
تاريخ التحديث: 21 مارس 2021 15:05 GMT

محمد بن زايد ينشر صورته مع والدته الشيخة فاطمة بنت مبارك

نشر الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي على حسابه في تويتر، اليوم الأحد، صورة له مع والدته الشيخة فاطمة بنت مبارك. وقال الشيخ محمد مهنئا والدته الشيخة فاطمة

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المصدر: فريق التحرير

نشر الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي على حسابه في تويتر، اليوم الأحد، صورة له مع والدته الشيخة فاطمة بنت مبارك.

وقال الشيخ محمد مهنئا والدته الشيخة فاطمة بمناسبة عيد الأم: ”أمي الغالية فاطمة بنت مبارك وجميع الأمهات.. أنتن الخير والبركة.. نبع الرحمة والعطاء ورمز الصبر و الإرادة.. تحملن أسمى معاني الحياة وأطيبها“.

وأضاف في تغريدة: ”تهانينا لكل أم في الإمارات والعالم.. في يوم الأم وفي كل يوم.. أدام الله عليكن الصحة والسعادة“.

ويحتفل العالم بعيد الأم، في الحادي والعشرين من شهر مارس من كل عام، كمناسبة لتكريم الأمهات والاحتفاء بإنجازاتهن في تربية أجيال المستقبل.

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