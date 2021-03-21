دراسة: فترات الراحة المصغرة تعزز كفاءة ومزاج الموظفين

كشفت دراسة حديثة أجراها مجموعة من باحثي جامعة ”نورث كارولينا“ الأمريكية، أن أخذ استراحة قصيرة يمكن أن يحسن إنتاجية ومزاج الموظفين.

ووجد الباحثون أن أخذ راحة صغيرة لمدة 5 دقائق، كافٍ لتحسين التركيز ومساعدة الموظفين على مكافحة الإرهاق والتعب.

ووفق صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، أجرى الباحثون دراسة استقصائية دولية، ووجدوا أنه عندما يأتي الموظفون للعمل متعبين، يميلون لأخذ المزيد من فترات الراحة.

إلا أن الابتعاد عن الكمبيوتر أو المكتب على مدار اليوم، حتى ولو لبضع دقائق فقط، ساعدهم على التزود بما يكفي من الطاقة لإكمال المهام وتحسين مزاجهم.

واقترح الباحثون إعداد فنجان من القهوة أو لعب لعبة خلال وقت الراحة الصغيرة لمساعدتك على الاسترخاء وتشتيت عقلك عن المهام المتعلقة بالعمل، إذ يمكن أن تشمل فترات الراحة المصغرة أي نوع من الأنشطة، مثل: تناول وجبة خفيفة، والعمل على كلمات متقاطعة، وتدليل حيوان أليف، وهذا ينطبق على العمل من المنزل.

وفي الدراسة أجرى الباحثون استطلاعا شمل نحو 100 عامل أمريكي طلِب منهم ملء استطلاعين يوميا لمدة 10 أيام عمل أحدهما في الصباح والآخر في نهاية يوم العمل، وتناولت هذه الاستطلاعات جودة النوم ومستوى التعب والمشاركة في العمل وتجاربهم العامة في مكان العمل في ذلك اليوم.

ووجد الباحثون أنه في الوقت الذي وصل فيه الموظفون إلى العمل متعبين بالفعل، كانوا أكثر ميلا لأخذ فترات راحة غير مجدولة، إلا أن فترات الراحة القصيرة تلك ساعدتهم على رفع مستوى طاقتهم؛ ما عزز الإنتاجية وساعدهم على إكمال مهام العمل والشعور بإحساس أفضل تجاه العمل.

وتقول صوفيا تشو، أستاذة علم النفس في جامعة ولاية كارولينا الشمالية: ”إن فترات الراحة المصغرة، لا تستغرق الكثير من الوقت، ولكن أخذ استراحة لمدة 5 دقائق يمكن أن تكون فعالة إذا أخذتها في الوقت المناسب“.