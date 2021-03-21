وفاة الكاتبة المصرية نوال السعداوي عن عمر ناهز الـ90 عاما

أعلن اليوم الأحد، عن وفاة الكاتبة المصرية نوال السعداوي، عن عمر ناهز الـ 90 عاما؛ وذلك بعد صراع مع المرض، بعدما تعرضت مؤخرا لأزمة صحية، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات.

وولدت السعداوي، في 27 أكتوبر عام 1931، وهي طبيبة أمراض صدرية ونفسية، وكاتبة وروائية مصرية مدافعة عن حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق المرأة بشكل خاص.

وكتبت العديد من الكتب عن المرأة في الإسلام، واشتهرت بمحاربتها لظاهرة الختان.

كما أنها واحدة من أهم الكاتبات المصريات والأفريقيات على مر العصور، وحصلت على جائزة الشمال والجنوب من مجلس أوروبا.