صاعقة برق هائلة تفجر شجرة (صور)

التقطت عدسة أمريكي صورة مذهلة في اللحظة المناسبة، تظهر صاعقة برق عملاقة تضرب سفح أحد الجبال في الولايات المتحدة.

صور ”فيل غارسيا“ 28 عاما، اللقطة بينما كان يمارس رياضة السير لمسافات طويلة مع أصدقائه في مدينة بيكوس في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية.

وفقا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، لم يتمكن غارسيا -الذي يعمل في منتجع للتزلج في ”سانتا في“- من التقاط إلا صورة واحدة للصاعقة التي بدت أرجوانية اللون.

وفي الصورة يمكن رؤية الصاعقة السميكة، وهي تضرب سفح الجبل وتنسف شجرة بالكامل إلى قِطع صغيرة.

وقال غارسيا: ”كنا نتمشى في المسارات الخلفية عندما رأينا صاعقة، ثم أخرجت كاميرتي وصورت الصاعقة التالية التي تظهر في هذه الصورة“.

وأضاف: ”كان الصوت هائلا، وكنا قلقين بعض الشيء، ولذلك رحلنا بسرعة كبيرة، فقد كانت هناك طاقة في الجو، ويبدو أن الصاعقة فجرت الشجرة إلى مليون قطعة، فكل ما تبقى هو الجذع المحترق“.

يذكر أن غارسيا التقط الصورة في يونيو الماضي، ولكنه لم ينشرها إلّا الآن على مجموعة فيسبوك خاصة بنيو مكسيكو، ووصف الانفجار بأنه ”يصم الآذان“، وقال إن الصورة كانت مزيجا من ”الحظ الجيد والتوقيت المناسب“.

وشرَح: ”كان المطر يهطل بقوة لدرجة أنه أطفأ الحريق بسرعة، يا ليتني صورت الحدث بالفيديو!، فقد كنتُ على بُعد 400 ياردة فقط من موقع الحادثة، وهذا أدى إلى طنين في أذني لمدة 5 ساعات“.