السعودية الأولى عربيا في تقرير السعادة العالمي 2021

كشف تقرير أممي أن السعوديين هم الأكثر سعادة عربيا يليهم الإماراتيون ثم البحرينيون، وذلك بالتزامن مع يوم السعادة العالمي الذي يوافق 20 مارس/ آذار من كل عام.

وأصدرت شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة تقرير السعادة السنوي للدول في العالم، الذي يشمل 153 دولة، ويغطي حصة الفرد من الناتج المحلي والدعم الاجتماعي، ومدة الحياة المتوقعة، وحرية اختيارات الحياة والكرم والفساد.

ووصلت السعودية إلى المركز الـ21 عالميا، والأول عربيا، تليها الإمارات في المرتبة 27 عالميا والثانية عربيا، ثم البحرين الثالثة عربيا و35 عالميا.

وعلى مستوى العالم، تصدّرت فنلندا قائمة أكثر الدول سعادة في العالم للعام الرابع على التوالي، تلتها في المركز الثاني أيسلندا ثم الدنمارك وسويسرا وهولندا.

وركز تقرير هذا العام على آثار فيروس كورونا على الأفراد حول العالم، والذي يهدف إلى شقين؛ الأول هو التركيز على التداعيات على جودة وهيكل حياة الأفراد، والثاني يركز على وصف وتقييم كيفية تعامل الحكومات حول العالم مع الوباء.

وتقدمت الولايات المتحدة إلى المرتبة 14 بزيادة 4 مستويات عن العام الماضي، حيث جاءت في المرتبة الـ 18.

وتصدرت أفغانستان البلدان الأقل سعادة في العالم تلتها زيمبابوي ورواندا وبوتسوانا وليسوتو، وفقا للتقرير الأممي.

ويعتمد التقرير على استطلاعات رأي من معهد ”غالوب“ التي يجيب فيها السكان عن استبيانات بشأن درجة السعادة الشخصية.

وتتم مقارنة هذه البيانات مع إجمالي الناتج المحلي ومؤشرات التضامن والحرية الفردية والفساد، لوضع درجة نهائية على 10.