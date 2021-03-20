رئيسة وزراء النرويج تخضع للتحقيق إثر إقامتها حفل عيد ميلاد

أعلنت الشرطة النرويجية فتح تحقيق بخصوص احتفال رئيسة الوزراء ”إيرنا سولبرغ“ بعيد ميلادها ، الذي خرقت خلاله إجراءات الحظر الصحي الخاصة بكوفيد19.

وكانت الإذاعة و التلفزيون العمومي بالنرويج NRK قد أورد ليلة الخميس ،أن السيدة سولبرغ وعائلتها ،اجتمعوا نهاية الشهر المنصرم للاحتفال بعيد ميلادها الستين.

حيث تواجد 13 من أفراد عائلة رئيسة الوزراء مستاء 24 شباط/فبراير لتناول العشاء بأحد المطاعم ، فيما اضطرت هي للتوجه إلى المسشتفى بسبب مشاكل في العيون.

وفي اليوم الموالي التقت بأفراد عائلتها ليصبح المجموع 14 شخصا،وتناولوا السوشي بإحدى الشقق المستأجرة.

وبما أن السلطات النرويجية حددت عدد الأشخاص المسموح باجتماعهم في الفضاء العام في 10 ، تعتبر المسؤولة الحكومة قد خرقت الحظر بتواجد 4 أشخاص إضافيين.

وعبرت ”إيرنا سولبرغ“، التي ترأس الوزراء باسم حزب المحافظين منذ 2004، عن استعدادها لدفع أية غرامة ستفرض عليها إذا توصلت الشرطة إلى خرقها للإجراءات الصحية ، علما أن الغرامات المفروضة في النرويج في مثل هذه الحالات تكون مرتفعة جدا.