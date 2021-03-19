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ثوران بركان قرب ريكيافيك عاصمة أيسل...
تاريخ النشر: 19 مارس 2021 23:48 GMT
تاريخ التحديث: 20 مارس 2021 0:25 GMT

ثوران بركان قرب ريكيافيك عاصمة أيسلندا (فيديو وصور)

قال مكتب الأرصاد الجوية في أيسندا إن بركانا ثار في شبه جزيرة ريكيانيس بجنوب غرب أيسلندا يوم الجمعة في أعقاب آلاف الزلازل الصغيرة في المنطقة في الأسابيع الأخيرة.

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المصدر: رويترز

قال مكتب الأرصاد الجوية في أيسندا إن بركانا ثار في شبه جزيرة ريكيانيس بجنوب غرب أيسلندا يوم الجمعة في أعقاب آلاف الزلازل الصغيرة في المنطقة في الأسابيع الأخيرة.

وتعد شبه الجزيرة الواقعة جنوب غرب العاصمة ريكيافيك بؤرة زلزالية ساخنة حيث شهدت ما لا يقل عن 40 ألف زلزال في الأسابيع الأخيرة.

وقال مكتب الأرصاد الجوية على تويتر ”بدأ ثوران بركاني في فاجرادالسفيال“ مشيرا إلى جبل يقع على بعد نحو 30 كيلومترا جنوب غربي العاصمة.

وأظهرت صور على مواقع إلكترونية لوسائل إعلام محلية توهج السماء خلال الليل بلون أحمر .

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