ريتشارد جاريوت.. مستكشف الفضاء والبحار يغوص لأعمق نقطة على كوكب الأرض

أصبح مستكشف الفضاء والبحار ريتشارد جاريوت أول إنسان يجمع بين استكشاف القطبين الشمالي والجنوبي والطيران إلى محطة الفضاء الدولية والنزول إلى أعمق نقطة بكوكب الأرض ”خندق ماريانا“.

وقال جاريوت، وهو مطور ألعاب فيديو، يوم أمس الخميس ”إنه حرفيا أعمق مكان على كوكب الأرض، عمقه حوالي 11 ألف متر من المياه، أي أن عمقه تحت سطح البحر يزيد عن ارتفاع جبل إيفرست عن مستوى سطح البحر بفارق لا يقل عن 2000 متر على الأقل“.

وعاد جاريوت من رحلة الغوص قبل أقل من أسبوع، وقال إن الأمر استغرق حوالي 4 ساعات للنزول 11 كيلومترا في أعمق نقطة من المحيط الهادي، واستخدم في الرحلة مركبة صغيرة مصممة لتحمل الضغط الهائل في الأعماق، وكان يهدف إلى جمع عينات من التكوينات الجيولوجية والمائية والبحرية لأغراض البحث.

ويشتهر جاريوت برحلات المغامرات وتجاربه في رحلات الفضاء التجارية والبحث العلمي، وهو حب ورثه من والده أوين جاريوت، رائد الفضاء في إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، الذي توفي عام 2019.