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نور الرياض.. العاصمة السعودية تتزين...
تاريخ النشر: 18 مارس 2021 18:38 GMT
تاريخ التحديث: 18 مارس 2021 19:35 GMT

نور الرياض.. العاصمة السعودية تتزين بالأضواء في أول احتفال من نوعه في المنطقة (فيديو وصور)

انطلقت فعالية "نور الرياض"، مساء اليوم الخميس، في العاصمة السعودية، التي ازدانت العديد من المواقع المعروفة فيها بعروض ضوئية فريدة في أول احتفال من نوعه تشهده

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المصدر: الرياض – إرم نيوز

انطلقت فعالية ”نور الرياض“، مساء اليوم الخميس، في العاصمة السعودية، التي ازدانت العديد من المواقع المعروفة فيها بعروض ضوئية فريدة في أول احتفال من نوعه تشهده المنطقة والمدينة الصحراوية، التي تتحول يوماً بعد آخر لوجهة عالمية للسياحة والثقافة والفنون والترفيه.

ومع غياب شمس يوم الخميس، وحلول الظلام، بدأت الأضواء بالتوهج بطرق وأحجام وإيقاعات متنوعة، في مواقع احتفالية (#نور_الرياض)، التي تشمل مركز الملك عبد الله المالي، مركز الملك عبد العزيز.

كما تقام عروض ضوئية في قصر المصمك، برج المملكة، المدينة الرقمية، واجهة الرياض، مكتبة الملك فهد، حديقة وادي نمار، حديقة وادي حنيفة، قصر الثقافة الدرعية، قصر سلوى، حديقة حي النخيل، حي جاكس، وجميعها معالم معروفة.

وتتضمن الفعالية، التي ستستمر حتى الـ3 من شهر أبريل/نيسان المقبل، عرضًا لأعمال فنية تفاعلية، تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بالمدينة، بمشاركة كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة في العالم.

وبدا كثير من السكان، سيما جيل الشبان والشابات، متحمسين للفعالية التي ستتيح لهم التقاط صور ومقاطع فيديو فريدة لنشرها عبر حساباتهم النشطة في مواقع التواصل الاجتماعي التي تستقطب ملايين السعوديين.

وتشتمل احتفالية ”نور الرياض“ 60 عملًا فنيًا، تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، وعدد من أشكال الفن الخفيف.

وسيتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بالأعمال الفنية المعروضة عن قرب في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزين رئيسيين للاحتفالية في كلٍ من مركز الملك عبدالله المالي، ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.

ويصاحب المعرض عدد من ورش العمل، وجلسات النقاش، والجولات، والعروض، وبرامج التطوع، والفعاليات السينمائية والموسيقية، والأنشطة الترويحية والتوعوية المناسبة، لكافة أفراد الأسرة.

وتُعد ”نور الرياض“ أولى فعاليات برنامج ”الرياض آرت“، الذي أطلقته السعودية عام 2019، وتستهدف من خلاله تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح، يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

وكان من المتوقع أن يكون لهكذا فعالية زوار كثر من خارج المملكة، التي فتحت أبوابها لأول مرة أمام السياح في نهاية العام 2019، قبل أن تضطر لإغلاق حدودها شأن كل دول العالم بعد ظهور فيروس كورونا.

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