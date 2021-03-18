نور الرياض.. العاصمة السعودية تتزين بالأضواء في أول احتفال من نوعه في المنطقة (فيديو وصور)

انطلقت فعالية ”نور الرياض“، مساء اليوم الخميس، في العاصمة السعودية، التي ازدانت العديد من المواقع المعروفة فيها بعروض ضوئية فريدة في أول احتفال من نوعه تشهده المنطقة والمدينة الصحراوية، التي تتحول يوماً بعد آخر لوجهة عالمية للسياحة والثقافة والفنون والترفيه.

ومع غياب شمس يوم الخميس، وحلول الظلام، بدأت الأضواء بالتوهج بطرق وأحجام وإيقاعات متنوعة، في مواقع احتفالية (#نور_الرياض)، التي تشمل مركز الملك عبد الله المالي، مركز الملك عبد العزيز.

كما تقام عروض ضوئية في قصر المصمك، برج المملكة، المدينة الرقمية، واجهة الرياض، مكتبة الملك فهد، حديقة وادي نمار، حديقة وادي حنيفة، قصر الثقافة الدرعية، قصر سلوى، حديقة حي النخيل، حي جاكس، وجميعها معالم معروفة.

مواقع احتفالية #نور_الرياض:

1- مركز الملك عبد الله المالي

2- مركز الملك عبد العزيز

3- قصر المصمك

4- برج المملكة

5- المدينة الرقمية

6- واجهة الرياض

7- مكتبة الملك فهد

8- حديقة وادي نمار

9- حديقة وادي حنيفة

10- قصر الثقافة الدرعية

11- قصر سلوى

12- حديقة حي النخيل

13- حي جاكس pic.twitter.com/X3UIqB1b8K — سياحة المستقبل (@TourismWaad) March 18, 2021

وتتضمن الفعالية، التي ستستمر حتى الـ3 من شهر أبريل/نيسان المقبل، عرضًا لأعمال فنية تفاعلية، تعتمد على الإضاءة في مواقع متعددة بالمدينة، بمشاركة كبار الفنانين في مجال فنون الإضاءة في العالم.

من اليوم ولـ١٧ يوم زيادة

بتبدأ فعاليه كبيره بكل انحاء مدينة الرياض

فعالية مميزه وبيكون لها اجوائها الحلوه اكيد 🤩 #نور_الرياض pic.twitter.com/W31QSBUcmk — حمد..😌 (@the_7med) March 18, 2021

وبدا كثير من السكان، سيما جيل الشبان والشابات، متحمسين للفعالية التي ستتيح لهم التقاط صور ومقاطع فيديو فريدة لنشرها عبر حساباتهم النشطة في مواقع التواصل الاجتماعي التي تستقطب ملايين السعوديين.

شكل محتوى سناب والويكند هذا بيكون برعاية #نور_الرياض 😍🏃🏾‍♂️🔆 pic.twitter.com/PFbA4qPH50 — عبدالله الحسين (@abdul_huss) March 18, 2021

وتشتمل احتفالية ”نور الرياض“ 60 عملًا فنيًا، تضم جميع أشكال فنون الضوء، من بينها أعمال تاريخية وهندسية وضوئية، ومنحوتات، وعروض للإضاءة، وعروض تفاعلية، وقطع حركية، وتركيبات وأعمال خارجية، وعدد من أشكال الفن الخفيف.

#نور_الرياض احد اهم الأحداث الحصرية والداعمة للاقتصاد الثقافي للمملكة والفعالية المشوقة التي سوف تناسب الجميع ومتحمس لها صراحة pic.twitter.com/vUnqF498Sh — طارق (@tarqalmtrwdy) March 18, 2021

وسيتاح لسكان وزوار مدينة الرياض الاستمتاع بالأعمال الفنية المعروضة عن قرب في مختلف أرجاء المدينة، مع تخصيص مركزين رئيسيين للاحتفالية في كلٍ من مركز الملك عبدالله المالي، ومركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالمربع.

#نور_الرياض تحول العاصمة اليوم إلى لوحة إبداعية مضيئة بفنون إبداعية pic.twitter.com/sPWYr2H3GV — ❶ Sense⎮الحاسة الأولى (@1_sense_) March 18, 2021

ويصاحب المعرض عدد من ورش العمل، وجلسات النقاش، والجولات، والعروض، وبرامج التطوع، والفعاليات السينمائية والموسيقية، والأنشطة الترويحية والتوعوية المناسبة، لكافة أفراد الأسرة.

وتُعد ”نور الرياض“ أولى فعاليات برنامج ”الرياض آرت“، الذي أطلقته السعودية عام 2019، وتستهدف من خلاله تحويل مدينة الرياض إلى معرض فني مفتوح، يمزج بين الأصالة والمعاصرة.

تصويري من استعدادات #نور_الرياض بمركز الملك عبدالعزيز التاريخي و حديقة مكتبة الملك فهد و قصر المصمك بتبع 👇🏻مقاطع فيديو pic.twitter.com/rRy9IuBBoD — تغطيات مساآء الرياض (@evening_riyadh) March 11, 2021

وكان من المتوقع أن يكون لهكذا فعالية زوار كثر من خارج المملكة، التي فتحت أبوابها لأول مرة أمام السياح في نهاية العام 2019، قبل أن تضطر لإغلاق حدودها شأن كل دول العالم بعد ظهور فيروس كورونا.