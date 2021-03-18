مصر.. والدة تكتشف اعتداء عشريني على طفلتها جنسيا

أقدم شاب مصري في إحدى محافظات الدلتا على هتك عرض طفلة لم تتجاوز من العمر 6 سنوات، والتعدي عليها جنسيا لأكثر من مرة، دون علم أسرتها، حتى تم اكتشاف الأمر من قِبل والدتها.

وفي التفاصيل، تلقت الأجهزة الأمنية في مصر، بلاغا من سيدة تتهم فيه شابا يبلغ من العمر 23 عاما، بالتعدي على ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات جنسيا، بإحدى قرى مركز المحلة بمحافظة الغربية.

وأشارت والدة الطفلة في البلاغ، إلى أن ابنتها شعرت بألم شديد في منطقة ”الدبر“، وبسؤالها عن السبب قالت: إن ابن عمها قام بحسر بنطالها عنها وكذلك بنطاله والجلوس ثم وضع الطفلة على ساقيه وهتك عرضها من الدبر نحو ثلاث مرات أو أربع.

وبيّنت الأم أن المتهم هتك عرض الطفلة وتعدى عليها جنسيا في المرة الأولى أعلى سطح منزلهم، والثانية في حجرة ملحقة بالمنزل من الخارج، مؤكدة أنه استغل انشغالها في العمل وتواجد شقيق ابنتها الذي يبلغ من العمر 8 سنوات في الدرس، بينما حدثت المرة الأخيرة في منزل عمتهما.

ولفتت إلى أنها فور سماع هذا الكلام من طفلتها قامت بمواجهة المتهم مدعية ذهابها إلى أحد الأطباء الذي أكد قيامه بالتعدي جنسيا على طفلتها وهتك عرضها، ولم يتمكن المتهم من إخفاء فعلته بعدما اكتشفت والدتها ما حل بطفلتها، إذ اعترف بارتكابه الواقعة أمام والدها وعمتها وشقيق الطفلة.

وتم القبض على الشاب المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة العامة في مصر، لمباشرة التحقيقات.