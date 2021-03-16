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6 مشاكل باللحية يواجهها الرجال.. تع...
تاريخ النشر: 16 مارس 2021 15:42 GMT
تاريخ التحديث: 16 مارس 2021 16:40 GMT

6 مشاكل باللحية يواجهها الرجال.. تعرف عليها وهذه طرق علاجها‎

معظم الرجال، وخاصة الشباب، مغرمون بإطلاق لحيتهم بأساليب مختلفة، البعض يبقيها قصيرة وطويلة أو القصة الفرنسية وغير ذلك الكثير. لكن ليس من السهل الاحتفاظ بلحية

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المصدر: لميس منصور - إرم نيوز

معظم الرجال، وخاصة الشباب، مغرمون بإطلاق لحيتهم بأساليب مختلفة، البعض يبقيها قصيرة وطويلة أو القصة الفرنسية وغير ذلك الكثير.

لكن ليس من السهل الاحتفاظ بلحية والمحافظة عليها، وفي هذا التقرير، سنقدم إليك بعض مشكلات اللحية التي يواجهها الرجال عادةً وطرق علاجها.

الحكة

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تزداد وضع اللحية سوءًا خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجة الحرارة والعرق، الذي يؤدي إلى حدوث تهيج بعد ذلك، للتعامل مع هذه المشكلة، فإن جل الصبار مرطب للغاية ومهدئ للبشرة، سيساعدك على التخلص من الحكة على الفور تقريبًا.

قشرة اللحية

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على عكس ما يعتقده الناس في الغالب، يمكن أن تحدث قشرة الرأس في أي مكان بالجسم حيث يوجد الشعر، تحدث قشرة الرأس في اللحية أيضًا، هذه المشكلة محرجة للغاية وإذا كنت ترغب في ألا تفسد قشرة اللحية صورتك، لذلك ضع في اعتبارك العلاج التالي: ضع زيت شجرة الشاي وزيت جوز الهند على اللحية مباشرة، وهما مضادات للفطريات ويساعدان على التخلص من قشرة الرأس.

الفراغات

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يواجه العديد من الأشخاص مشكلة الفراغات باللحية هذه وهي شائعة جدًا، لا تنمو اللحية في منطقة معينة أو عدة مناطق معينة، مما يجعلها تبدو غير متساوية.

في هذه الحالة يمكنك استخدم زيت الزيتون وزيت الخروع لتعزيز النمو في تلك المنطقة، ويعد الاستخدام المنتظم للبلسم أمرًا ضروريًا، مما يمنع ترقق الشعر.

حب الشباب

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قد يصعب التعامل مع اللحية قليلاً عندما يكون لديك حب الشباب على وجهك، ويظهر حب الشباب في اللحية؛ لأن الشعر يعلق في البثور ويؤدي إلى الإصابة بالعدوى بسبب الرطوبة والحرارة، وتتراكم البكتيريا حول بصيلات الشعر، ويمكن أن يسهم نمو الشعر تحت الجلد في حدوث الالتهاب.

يمكن أن يتسبب ذلك في ظهور حب الشباب المؤلم حول الوجه، كحل لذلك، استخدم زيت شجرة الشاي.

رائحة كريهة باللحية

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غالبًا ما تحدث هذه المشكلة بسبب النظافة غير السليمة، ويعد إعداد لحيتك أمرًا ضروريًا، وتحتاج إلى غسل لحيتك كل 6 ساعات تقريبًا، فاللحية ذات الرائحة الكريهة يمكن أن تسبب الكثير من الحرج لك.

ويمكنك استخدم الشامبو مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع، والبلسم الخالي من الكبريتات للتخلص من الرائحة مع المستحضرات الغنية بالزيوت وكريمات اللحية إذا كانت متوفرة.

التهاب الجريبات

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التهاب الجريبات هو حالة يحدث فيها الالتهاب بسبب نتوء في الجلد، تظهر تلك النتوءات بسبب تقنيات الحلاقة غير الصحيحة، وفي هذه الحالة يمكنك استخدم كريمات مضادة للبكتيريا وللفطريات.

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