مصر.. حبس متهم تحرش بطفل داخل جراج بالنزهة‎

قررت النيابة في مصر، اليوم الثلاثاء، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بهتك عرض طفل داخل جراج بمنطقة النزهة، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء الطفل للاستماع لأقواله.

وألقت قوات الأمن في مصر، الأحد، القبض على مندوب شركة تحرّش بطفل صغير، أمام إحدى الشقق السكنية بمنطقة ”مدينة بدر“ في العاصمة المصرية القاهرة.

ورصدت أجهزة الأمن مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه المتهم وهو يمسك بطفل صغير من الخلف، ويحاول التحرّش به.

وبعد رصد الفيديو، كثّف رجال الأمن من بحثهم عن المتحرّش المتهم، إلا أنه تمكّن من الاختفاء لمدة 4 أشهر، بعد الواقعة المذكورة التي أثارت جدلّا واسعًا في نوفمبر الماضي.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا، أعلنت فيه القبض على المتهم، حيث قالت: ”تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الشخص مرتكب الواقعة (مندوب مبيعات، مقيم بمحافظة القليوبية)“.

وأضاف البيان: ”بمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة، وعلّل تواجده بالعقار، لعرض المنتجات على قاطنيه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة“.

يذكر أن هذه الواقعة ليست الأخيرة التي أثارت جدلّا في مصر، فقد تم تداول مقطع فيديو منذ أيام، لرجل يتحرّش بطفلة صغيرة، إلا أن إحدى كاميرات المراقبة رصدته، وتم القبض عليه، في الواقعة التي عرفت بـ“طفلة المعادي“.