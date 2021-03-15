زلزال بقوة 4.2 يضرب شمال شرق الجزائر

ضرب زلزال بقوة 2ر4 درجات على مقياس ريختر أمس، محافظة باتنة شمال شرق الجزائر.

وأوضح بيان لمركز الأبحاث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء، أن مركز الزلزال حدد على بعد 5 كلم جنوب – شرق منطقة تازولت بنفس المحافظة, كما لم يشر إلى وقوع ضحايا أو خسائر مادية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء ”واس“.

و تحدث الزلازل في الجزائر في الجزء الشمالي من البلاد، وعادة ما تكون شمالًا عند خط عرض 35 درجة شمالًا، وأحيانًا كزلزال تحت المياه في البحر الأبيض المتوسط.

وكان آخر زلزال ضرب الجزائر، في 24 شباط الماضي.

حيث ضرب زلزال قوي، فجر الرابع والعشرين من شباط المنطقة الشمالية.

وبحسب المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، فإن الزلزال بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر.

وأشار المركز إلى، أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (35.59) شمالا، وخط طول (5.17) شرقا.

وكشف المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلو مترات.