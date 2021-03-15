ردة فعل غير متوقعة لمدونة مصرية عند رؤيتها تامر حسني وجها لوجه (فيديو)

فاجأ الفنان المصري تامر حسني، مدونة شهيرة تدعى آية مكرم، بحضور حفل شخصي لها، ما جعلها ترتجف فرحًا من صدمة المفاجأة التي بدت أنها غير متوقعة، بعد أن رتب لها أصدقاؤها ذلك دون علمها، وسط حالة من الجدل والانتقاد بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي من المبالغة في ردة فعلها.

https://www.facebook.com/eremnewsme/videos/4114920128540382

وتداولت الصفحات المهتمة بشأن المشاهير على موقع ”إنستغرام“، مقطع فيديو نشرته المدونة المصرية آية مكرم عبر حسابها، تظهر خلاله في إحدى القاعات المغلقة وأثناء سيرها وهي تصطدم بتامر حسني، ما يجعلها تفقد الشعور وتسقط حقيبة يدها على الأرض وتتراجع سريعًا للخلف، وهي تتلفظ بكلمات تعبر عن الصدمة والمفاجأة، حتى تمكن تامر من السيطرة على صدمتها وإعادتها إلى طبيعتها.

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وشغل الفيديو اهتمام عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسط انتقادات واسعة بسبب ردة فعل آية مكرم، التي يعرف عنها البعض أنها ملقبة بـ“ملكة جمال الحجاب في مصر“ عام 2018، وهذا سبب شهرتها، حيث صافحت آية تامر حسني بشكل مطول واستخدمت لفظًا يراه البعض عيبًا في مصر، هذا بخلاف مغازلتها له بقولها ”قمر في الحقيقة أكتر من الصور.. والله قمر“.

يشار إلى أن المدونة آية مكرم هي فتاة إسكندرانية، درست العلوم الطبية- قسم تغذية علاجية، وحصلت على لقب ملكة المحجبات عام 2018، وفي عام 2013 تقدمت للاشتراك في ”أراب غوت تالنت“، لكن تم رفضها بسبب الحجاب حسب تصريحات محلية سابقة لها، حيث صرحت بأنهم طلبوا منها السفر إلى لبنان بشرط أن تخلع الحجاب لكنها رفضت.

واعتاد النجم المصري تامر حسني على مفاجأة بعض معجبيه بحضوره مناسباتهم ومشاركتهم فرحتهم بشكل لافت، وأحيانًا يكون ذلك بشكل إنساني، حين يحقق أمنيات البعض من ذوي الاحتياجات الخاصة من محبيه وجمهوره.