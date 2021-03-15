الكويت تعلن عودة الطلبة إلى المدارس بداية العام الدراسي المقبل

أعلن وزير الصحة الكويتي الدكتور باسل الصباح، اليوم الإثنين، أن عودة الطلبة للمدارس بمراحلها المختلفة ستكون مع بداية العام الدراسي الجديد، في شهر أيلول سبتمبر المقبل، بعد أن يتم تطعيم جميع الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس، الشهر القادم.

وجاء إعلان الوزير الصباح بعودة الدراسة التقليدية، التي تم إيقافها بسبب فيروس كورونا، خلال استقباله لوفد من جمعية الكشافة الكويتية، حيث شدد الوزير على ضرورة أخذ اللقاح؛ حفاظا على صحة وسلامة الأرواح.

وأوضح الوزير الصباح، أنه تم حتى الآن ”تطعيم 400 ألف، إضافة إلى أن نصف كبار السن الكويتيين المسجلين في الخدمة المدنية، والذين سجلوا تم تطعيمهم، بينما ما يقارب من ربع كبار السن الأجانب طعموا، وهناك عدد من 80 إلى 100 من كبار السن يتم تطعيمهم بشكل يومي في المنازل“.

وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها صحف محلية، أنه ومع حلول عيد الفطر، ”يكون قد طُعم مليون شخص، ليرتفع هذا العدد في شهر أيلول سبتمبر المقبل إلى مليوني شخص، مع بداية دوام طلبة المدارس، والتي ستعود الحياة فيها بشكل طبيعي“.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تطعيم ”ما يقارب من 120 ألفا، ما بين معلم وإداري في التربية، مع الجمعيات التعاونية والحلاقين والبنوك، في شهر نيسان أبريل المقبل“.

ويأتي تصريح الوزير اليوم بشأن عودة الدراسة التقليدية، عقب يوم من توصية اللجنة التعليمية التابعة لمجلس الوزراء للقيادات التربوية، خلال اجتماعها بهم، بإعداد خطة عمل متكاملة لعودة المتعلمين إلى المدارس، خلال شهر أيلول سبتمبر المقبل، وتحديدا مع بداية الفصل الأول من العام الدراسي المقبل 2021 – 2022.

وفي آذار مارس 2020، قررت الكويت تعطيل المدارس والجامعات؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات؛ في محاولة منها للسيطرة على الوضع الصحي، وتجنب انتشار الفيروس الذي عصف بالعالم نهاية 2019.

واعتمدت الكويت، خلال العام الدراسي الحالي، التعليم عن بعد لكافة المراحل، والذي بدأ منذ تشرين الأول أكتوبر الماضي، وهو إجراء اعتمدته العديد من الدول في العالم؛ بسبب الفيروس الذي لم يتم اكتشاف علاج له حتى الآن.