كيف علق ترامب على تصريحات ميغان ماركل ضد العائلة البريطانية المالكة؟‎

كشف جيسون ميلر، أحد كبار مساعدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عن رأي الأخير في الصراعات الملكية بعد تصريحات ميغان ماركل والأمير هاري في لقائهما المثير للجدل مع أوبرا وينفري الأسبوع الماضي.

وقال ميلر: إن ترامب وصف ميغان بأنها شخص ”ليس جيدا“.

وأضاف ترامب: ”قلت ذلك من قبل والآن يرى الجميع أنني كنت على حق“.

وأشار ميلر، إلى أن ترامب تجنب التعليق بشكل أكبر من ذلك حول ميغان؛ لأنه يعتقد أن أي شخص يتحدث عن ميغان بالسوء سيتم إقصاؤه، ودلل على كلامه بما حدث مع صديقه بيرس مورغان.

ومن المعروف عن ترامب موقفه المعادي لميغان ماركل على غرار صديقه بيرس مورغان الذي قرر ترك عمله بعد اتهامه من قبل زميله في البرنامج، بأنه يحاول تدمير ماركل بسبب إنهاء الأخيرة علاقة الصداقة بينهما قبل خطبتها من الأمير هاري ووصف أفعاله بـ“الشيطانية“؛ ما جعله ينسحب غاضبا من برنامج Good Morning Britain.

وجاء ذلك في أعقاب تصريحات بيرس، أنه لا يصدق ما قالته ميغان أثناء حديثها مع أوبرا وينفري، وأيضا لا يصدق ”أفكارها الانتحارية“ التي ذكرتها؛ ما دفع ميغان -بعد ذلك- لتقديم شكوى رسمية لقنوات ITV ضد مورغان.

وهذه ليست المرة الأولى التي يهاجم فيها ترامب ماركل، ففي عام 2019 نعتها بلفظ ”الكريهة“ بعد سؤال الصحفيين له عن موقفه من تصريحاتها، التي أدلت بها في عام 2016 أي قبل أن تصبح فردا من العائلة المالكة البريطانية، إذ وصفته بأنه ”كاره للمرأة أو متحامل عليها“، وأضافت -أيضا- أنه ”يميل للفرقة وزرع الخلافات“ وحينها رد ترامب قائلا: ”لم أكن أعرف أنها كريهة“.

وبعد فترة قصيرة تراجع ترامب عن تصريحاته، وقال إنها ”مجرد كذبة اختلقها الإعلام الكاذب“.