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وفاة طبيبة أمريكية بعد يومين من تلق...
تاريخ النشر: 14 مارس 2021 19:16 GMT
تاريخ التحديث: 14 مارس 2021 20:32 GMT

وفاة طبيبة أمريكية بعد يومين من تلقيها لقاح كورونا

فارقت طبيبة علاج طبيعي في أمريكا، الحياة، بعد يومين فقط من تلقي جرعة اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد COVID-19. وتوفيت هالي لينك برينكمير، التي تعيش في ولاية

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المصدر: لؤلؤة أحمد - إرم نيوز

فارقت طبيبة علاج طبيعي في أمريكا، الحياة، بعد يومين فقط من تلقي جرعة اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وتوفيت هالي لينك برينكمير، التي تعيش في ولاية إنديانا الأمريكية، عن عمر 28 عاما، وذكرت العديد من الصحف والمواقع مثل ”ديلي ستار“، أن اللقاح إما تابع لشركة فايزر أو موديرنا.

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وكانت هالي قد حازت على لقب ملكة الجمال في مدرستها الثانوية وتخرجت في جامعة إيفانسفيل وحصلت على الدكتوراه في مجال العلاج الطبيعي وتزوجت من زميلها في المدرسة الثانوية إيفان برينكمير.

وشاركت عائلة هالي نبأ وفاتها وأبدوا استغرابهم من وفاتها المفاجئة دون أن يفهموا السبب وراء ذلك وأعربوا عن صدمتهم وأسفهم جراء وفاتها.

ونشر والد زوجها جيمس برينمكر نعيا عبر فيسبوك وقال: ”لا توجد أي كلمات تعبر عن مدى الخسارة التي تشعر بها الأسرتان الآن أسرة هالي وأسرة إيفان“.

وأفادت الصحيفة بأن وفاة هالي المفاجئة بعد تناول اللقاح لا يمكن ربطها في الوقت الحالي باللقاح لأنها لا تتوافر أسباب طبية تربط بين اللقاح واحتمالية الوفاة.

Evan and Haley Brinmeyer

يذكر أن في أواخر العام الماضي سادت حالة من القلق والرعب بعد انتشار نبأ وفاة 6 أشخاص تلقوا اللقاح خلال المراحل التجريبية إلا أن إدارة الدواء والغذاء الأمريكية نفت وجود أي علاقة بين وفاة الأشخاص الستة وبين اللقاح.

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