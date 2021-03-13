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مصر تعلن اكتشاف مبان أثرية تعود إلى...
تاريخ النشر: 13 مارس 2021 16:20 GMT
تاريخ التحديث: 13 مارس 2021 17:26 GMT

مصر تعلن اكتشاف مبان أثرية تعود إلى القرن الرابع الميلادي (صور)

أعلنت مصر اليوم السبت عن كشف أثري جديد في منطقة الواحات، وهو عبارة عن 6 مناطق يرجع تاريخها إلى الفترة بين القرن الرابع والقرن السابع الميلادي. وكشفت البعثة

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المصدر: محمود قاروم- إرم نيوز

أعلنت مصر اليوم السبت عن كشف أثري جديد في منطقة الواحات، وهو عبارة عن 6 مناطق يرجع تاريخها إلى الفترة بين القرن الرابع والقرن السابع الميلادي.

وكشفت البعثة الأثرية النرويجية الفرنسية العاملة بموقع تل جنوب قصر العجوز في الواحات البحرية في موسمها الثالث، في بيان لها، عن عدد من المباني المشيدة من حجر البازلت والمنحوتة في الصخر، إضافة إلى مباني مشيدة من الطوب اللبن، تسهم في فهم تكوين التجمعات الرهبانية الأولى في مصر بهذه المنطقة.

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وقال رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية، الدكتور أسامة طلعت، إن ”مباني الطوب اللبن المكتشفة التي ترجع إلى ما بين القرن الرابع والسابع الميلادي، عبارة عن 6 مناطق تتضمن بقايا 3 كنائس وقلالي الرهبان وتتضمن الجدران مخربشات ورموزا تحمل دلالات قبطية“.

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من جانبه، أكد رئيس البعثة، الدكتور فيكتور جيكا، أن ”القطاع الأول من المناطق الست المكتشفة عبارة عن كنيسة وقاعة طعام، وقلايات لسكن الرهبان وعدد من الحجرات، إضافة إلى العديد من قطع الأوستراكا، وهي شقافات من الفخار تحمل كتابات يونانية ترجع للقرن الخامس والسادس الميلادي“.

وأوضح أن ”الموسم الحالي للبعثة لعام 2020، تم الكشف فيه عن 19 حجرة منحوتة في الصخر وكنيسة تحتفظ بالهيكل الخاص بها وتلحق بها حجرتان منحوتتان في الصخر“.

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ولفت إلى أن ”الجدران تحمل كتابات بالمداد الأصفر تتضمن عبارات دينية من الكتاب المقدس باللغة اليونانية، وتعكس طبيعة الحياة الرهبانية في هذه المنطقة، وتشير إلى استيطان الرهبان في هذه المنطقة منذ القرن الخامس الميلادي“.

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