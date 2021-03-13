بريطاني يكتشف قصرًا يعود إلى 700 عام داخل باحة منزله (صور)

اكتشف مسن بريطاني بقايا قصر قديم يعود تاريخه إلى 700 عام ماضية، وذلك خلال أعمال حفر وبناء طابق جديد في باحة منزله الخلفية.

وأثناء أعمال بناء طابق ثانٍ لمسن متقاعد يُدعى تشارلز بول، يبلغ من العمر 81 عامًا، عُثر على بقايا القصر التاريخي الذي اختفى منذ 500 عام، ويعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر، ولم يتم العثور عليه منذ ذلك الحين، ويؤكد المؤرخون أن القصر يعود إلى أسقفيْن بريطانيين، هما: جون أسقف دروكنزفورد، ورالف أسقف شروزبري، حيث كان يعمل الاثنان ويعيشان في هذا المكان خلال الفترتين 1309- 1329 و1329-1363.



وذكر المؤرخون أن المتخصصين يعملون على البحث واكتشاف هذا القصر منذ 200 عام ماضية، وتوصلوا إلى منطقة قريبة من بيت تشارلز بول صاحب المنزل.



ويتحمل المسؤولون المحليون تكاليف الحفر وتغطية الموقع إلى حين الانتهاء من الكشف عن البقايا بشكل كامل، ويدفعون لتشارلز 15000 جنيه إسترليني أي ما يعادل 20 ألف دولار.



وعلى الرغم من حماس المختصين والمؤرخين للعثور على بقايا القصر القديم، إلا أن تشارلز يشعر بالإحباط الشديد بسبب تأخير بناء الطابق الذي كان يعتزم إنشاءه في باحته الخلفية، لأن هذا الأمر كان سيساعده كثيرًا كونه مسنًا وحيدًا وغير قادر على الحركة.



وذكرت الصحف أن البقايا هي عبارة عن الجزء الخارجي من القصر، وهو في حالة جيدة، وأيضًا بقايا الجدران والأرضية لا تزال سليمة.