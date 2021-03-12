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مصر.. شيخ الأزهر يلبي رغبة الطفلة ا...
تاريخ النشر: 12 مارس 2021 15:59 GMT
تاريخ التحديث: 12 مارس 2021 17:04 GMT

مصر.. شيخ الأزهر يلبي رغبة الطفلة الفلسطينية النابغة سجى خلة

استجاب شيخ الأزهر أحمد الطيب، لرغبة الطفلة الفلسطينية النابغة سجى سعيد خلة، ورغبة أسرتها في لقائه. واستقبل الطيب الطفلة الفلسطينية النابغة في مكتبه الجمعة، في

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المصدر: جهاد جمال - إرم نيوز

استجاب شيخ الأزهر أحمد الطيب، لرغبة الطفلة الفلسطينية النابغة سجى سعيد خلة، ورغبة أسرتها في لقائه.

واستقبل الطيب الطفلة الفلسطينية النابغة في مكتبه الجمعة، في مقر مشيخة الأزهر الشريف في العاصمة المصرية القاهرة.

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وتبلغ الطفلة سجى خلة 11 عاما، ورغم أنها كفيفة إلا أنها أتمت حفظ القرآن الكريم وهي في السابعة من عمرها، وقد ساعدها والدها في حفظ ألفية ابن مالك والمعلقات العشر، وعدد من الكتب والدواوين والمؤلفات العلمية في علوم اللغة وعلم المواريث.

وأوصى الشيخ الطفلة الفلسطينية بمواصلة الاجتهاد والمثابرة في طلب العلم، مشيرا إلى أنها تمثل نموذجا يحتذى به وصورة مشرفة لطلاب دولة فلسطين الشقيقة، مؤكدا أن العلم هو سبيل الأمم للتقدم والاستقرار.

وأشادت السفارة الفلسطينية في القاهرة، بالموقف.

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