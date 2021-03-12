امرأة تلد 4 توائم والمستشفى يحتجز طفلين حتى سداد الفاتورة

أنجبت سيدة كينية 4 توائم ذكور، في أحد المستشفيات، وتعذر عليها دفع فاتورة المستشفى الباهظة؛ الأمر الذي اضطرها لترك اثنين من توائمها في المستشفى واصطحاب الآخرين معها للمنزل، بحسب صحيفة ”توكو“ المحلية.

وأصيبت فرجينيا أديامبو بمضاعفات كبيرة بعد دخولها مرحلة المخاض، في الأسبوع الـ31 من الحمل، ونُقلت إلى مستشفى نيروبي ساوث، وبعد وضعها لأربعة توائم تم إيداعها بوحدة العناية المركزة، ونقل الأطفال الأربعة للحضانة؛ للعناية بهم وتغذيتهم عن طريق اللبن الصناعي.

وبلغت فاتورة المستشفى 3.8 مليون شيلينغ كيني، (أكثر من 27 ألف دولار)، وكان على فرجينيا عقد صفقة مع إدارة المستشفى حتى تستطيع المغادرة، وانتهى الأمر بتركها اثنين من أطفالها التوائم لحين سداد الفاتورة للمستشفى.

وقالت فرجينيا لوسائل الإعلام المحلية، إنها ”لم تعان من أي صعوبات في الحمل، وكان كل شيء على ما يرام حتى دخلت في مرحلة المخاض بشكل مبكر قبل موعد الولادة المقرر، وتم نقلها للمستشفى ووضعت أبناءها الأربعة:ميكا، جاك، تيدي ومالك، وبعد يوم من الولادة أُصيبت بعدوى لا تُعالج بالأدوية، وتورمت ساقاها وانتفخت معدتها وأٌصيبت بانخفاض في كريات الدم الحمراء، وانتهى الأمر بها في العناية المركزة، وتم نقل دم لها“.

وبعد مرور خمسة أسابيع في المستشفى، تماثلت فرجينيا للشفاء وصُدمت بقيمة الفاتورة، وبعد مفاوضات مع إدارة المستشفى، توصلت لاتفاق بأن تصطحب تيدي وميكا وتترك جاك ومالك للمستشفى، لحين سداد الفاتورة، حيث تأمل بجمع قيمة الفاتورة، لأنه كلما طالت مدة بقائهم بالمستشفى، ارتفعت قيمة الفاتورة أكثر.