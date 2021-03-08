شجار في الجو يفقد طيارا أسنانه

اندلع شجار في الجو أسفر عن فقدان طيار لأحد أسنانه، وإصابة مضيف طيران بكسر في ذراعه، بحسب تقرير صحيفة ”تشاينا مورنينغ بوست“.

ووقع الحادث على متن طائرة خطوط دونغهاي الجوية العاملة على الطيران الداخلي بين عدد من المدن الصينية، في 20 فبراير.

ووفقًا لمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، اندلعت مشادة بين الطيار والمضيف قبل 50 دقيقة من الهبوط.

وذكرت الصحيفة أن الطيار كان يستخدم مرحاضًا بالدرجة الأولى عندما أراد أحد الركاب استخدامه، وبحسب ما ورد، طلب الطيار من الراكب الانتظار في مقعده، وهو ما قوبل بتجاهل الراكب، وعند مغادرته المرحاض، أخبر الطيار المضيف أنه كان عليه إعادة الراكب إلى مقعده بدلًا من تركه منتظرًا في الخارج، وبدأ في توبيخه.

وكتب شهود عيان من الذين رأوا الحادث، على حساباتهم بوسائل التواصل الاجتماعي، أن الطيار هاجم المضيف بعد ذلك، ما تسبب في كسر ذراعه، كما استطاع المضيف أن يُفقد الطيار أحد أسنانه أثناء اندلاع الشجار أيضًا.

من ناحيتها، وفي بيان على موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويبو، اعتذرت شركة دونغهاي إيرلاينز عن الحادث، وقالت إنه جرى إيقاف الطاقم المتورط فورًا بعد تحقيق داخلي، وشددت كذلك على أنها ”تجري تصحيحًا شاملًا للسلامة“ لتحسين خدماتها.

وكتبت شركة الطيران في بيانها: ”أولت الشركة أهمية كبيرة للجدل بين أفراد الطاقم أثناء الرحلة وأجرت تحققًا داخليًا صارمًا، وتم وقف الموظفين المعنيين عن عملهما لضمان سلامة الطيران“.