الصحافة البريطانية: مقابلة هاري وميغان سيكون لها "وقع صاعق" على العائلة الملكية‎

أثارت تصريحات الزوجين هاري وميغان، في مقابلتهما مع الإعلامية الأمريكية أوبرا وينفري، ضجة كبيرة في بريطانيا، وسيكون لها وقع صاعق على العائلة الملكية، وفق وسائل إعلام بريطانية اليوم الإثنين.

وكتبت ”ذي تايمز“ في تعليقها على المقابلة: ”ما حصل أسوأ من أي توقع كان لدى العائلة الملكية من هذه المقابلة“.

وأضافت الصحيفة: ”ميغان عانت ميولًا انتحارية. هي قلقة على صحتها الذهنية. لقد بكت خلال التزام رسمي. والعائلة الملكية لم تساعدها“، متحدثة عن ”ادعاءات مؤذية“.

وبينت المقابلة التي عرضتها قناة ”سي بي إس“ الأمريكية يوم الأحد قبل بثها يوم الإثنين في بريطانيا: ”صورة زوجين ضعيفين شعرا بأنهما سجينان في دورهما، ومتروكان بلا حماية“ من العائلة الملكية، بحسب الصحيفة.

أما ”ديلي تلغراف“ فاعتبرت أنه من غير المجدي للعائلة الملكية ”الاختباء وراء الكنبة“ وتجاهل الزوجين، قائلة إن الأسرة كانت تحتاج إلى ”سترة واقية من الرصاص“ للحماية من المقابلة التي شهدت إطلاق ”ما يكفي من القذائف لإغراق أسطول“ و“ربما كما يخشى البعض، إلحاق الأضرار عينها بالملكية البريطانية“.

وأضافت الصحيفة المحافظة: ”من الصحيح القول، إن مقابلة الساعتين الخالية من أي مسايرة، هذه تشكّل السيناريو الأسوأ لما دأب الزوجان على تسميته بالشركة“ للتحدث عن العائلة الملكية، متطرقة -خصوصًا- إلى التصريحات العنصرية التي استهدفت ميغان وهاري، وابنهما آرتشي قبل ولادته.

واختارت قناة ”آي تي في“ استخدام توصيف عسكري لما حصل خلال المقابلة، وقالت: ”الزوجان شحنا قاذفة قذائف بي-52 وسيّراها فوق قصر باكينغهام، وأفرغا ترسانتها فوقه“.

أما قناة ”بي بي سي“ فاعتبرت أن هذه المقابلة ”المدمرة“ تكشف ”الضغوط الرهيبة في داخل القصر“ وترسم ”صورة أفراد لا مبالين ضائعين داخل مؤسسة“ تشاركهم اللامبالاة نفسها.

وشددت صحيفة ”ديلي ميرور“ من ناحيتها على ”الحزن العميق“ للأمير تشارلز والد هاري، وشقيقه الأكبر وليام، فيما نددت ”ديلي إكسبرس“ بما اعتبرته ”حديثًا متلفزًا مع أوبرا يخدم المصالح الخاصة“ لهاري وميغان المقيمين في الولايات المتحدة، منذ انسحابهما من العائلة الملكية في الربيع الفائت.

وقالت ميغان ماركل، خلال المقابلة إن عدم حصول طفلها آرتشي على لقب أمير، لم يكن قرارها هي أو زوجها الأمير هاري، بل كان قرارًا ملكيًا.

وأضافت أن ابنها آرتشي، الذي يبلغ عمره الآن عامًا واحدًا، حُرم من لقب الأمير، لأنه كانت هناك مخاوف داخل العائلة المالكة، قبل أن يولد بشأن مدى سُمرة بشرته.

وأشارت ميغان إلى محادثة أجراها أحدهم مع الأمير هاري، عن احتمال أن يكون آرتشي أسمر البشرة أثناء حمل ميغان، وكيف سيبدو ذلك، لكنها رفضت الكشف عن هوية الشخص الذي تحدث مع هاري، مشيرة إلى أن الأمر سيدمر سمعته.

وقالت وزيرة الأطفال البريطانية فيكي فورد، يوم الإثنين، إنه لا مكان للعنصرية في المجتمع البريطاني، وذلك بعدما اتهمت ميغان زوجة الأمير هاري، شخصًا ما في العائلة المالكة، بإثارة القلق حول مدى سواد بشرة ابنهما آرتشي.

وأضافت الوزيرة لقناة ”سكاي نيوز“: أنها ”لم تشاهد المقابلة التي أجراها الزوجان مع المذيعة أوبرا وينفري، وعرضتها قناة سي.بي.إس الليلة الماضية“، لكنها أكدت: أنه ”لا مكان للعنصرية في مجتمعنا على الإطلاق“.