الأزهر يحرّم تحدي "الوشاح الأزرق" على تيك توك

أصدر الأزهر الشريف في مصر، فتوى تحرم تحدي ”التعتيم“ أو ”الوشاح الأزرق“ في تطبيق الفيديو الشهير ”تيك توك“، مؤكدا أنه ”مخالف كليا للدين والشرع لأنه يدعو لإزهاق الروح البشرية“.

وقال الأزهر في بيان صادر عن مركزه الإعلامي للفتوى: ”نحذر من تحدي الوشاح الأزرق أو التعتيم على تطبيق تيك توك، الذي يدعو مستخدميه إلى القيام بتجربة فريدة ومختلفة -على حد تعبيره- من خلال تصوير أنفسهم وهم تحت تأثير الاختناق بعد تعتيم الغرفة“.

وأشار إلى أن ”هناك العديد من الأشخاص شاركوا مقاطع لأنفسهم بعد أن كتموا أنفاسهم وعرضوا أنفسهم للموت المحقق، بينما تحول التحدي إلى حقيقة معاشة وأدى كتم التنفس المتعمد إلى اختناق عدد من المستخدمين وموتهم“.

وأكد البيان أن ”التحدي مخالف للدين والفطرة؛ إذ إنه إن لم يفضِ إلى الموت؛ فإنه قد يؤثر على خلايا الدماغ؛ ومن ثمّ يؤدي إلى فقدان الوعي والضرر“.

وأهاب المركز ”بأولياء الأمور والجهات التثقيفية والتعليمية والإعلامية بيان خطر أمثال هذه الألعاب، وضررها البدني والنفسي والسلوكي والأسري“.

وشدد المركز ”على ضرورة تكاتف أبناء الوطن ومؤسساته الدينية والإعلامية والتعليمية والتثقيفية؛ للتوعية بأخطار ثقافة التقليد الأعمى، ونبذ كل السلوكيات العدوانية المشينة، ورفض جميع الأفكار الهدامة والدخيلة على مجتمعاتنا عبر الإنترنت، والحرص على تدعيم الاستقلالية لدى أفراد المجتمع عامة، والنشء خاصة“.