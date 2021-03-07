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إغلاق مقهى في الكويت لتقديمه القهوة...
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إغلاق مقهى في الكويت لتقديمه القهوة بـ"مراضع" الأطفال

أغلقت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، اليوم الأحد، أحد المقاهي بسبب تقديمه القهوة لزبائنه في "مراضع" الأطفال بعد توثيق ذلك بمقاطع فيديو عبر مواقع التواصل

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المصدر: نسرين العبوش - إرم نيوز

أغلقت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، اليوم الأحد، أحد المقاهي بسبب تقديمه القهوة لزبائنه في ”مراضع“ الأطفال بعد توثيق ذلك بمقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم إغلاق المقهى بعد تلقي الوزارة عدة شكاوى بشأن ترويج المقهى لفكرة غريبة من خلال تقديم القهوة بهذه المراضع، وهو ما يدخل ضمن أساليب خدش الحياء العام، وتشويه صورة الأنشطة التجارية ومخالف للوائح المعمول بها، بحسب تقارير لوسائل إعلام محلية.

وسبق أن وثقت حسابات إخبارية إقبال الزبائن على المقهى الذي لجأ إلى هذه المراضع، التي انتشرت في بعض المدن العربية والتي سرعان ما منعتها للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلا عن مخالفتها للعادات والتقاليد.

وقوبل قرار الإغلاق بردود فعل متباينة من قبل النشطاء، بينهم من رحب بهذا القرار واستنكر هذه الظاهرة، وبينهم من تساءل عن المسوغ القانوني لهذا الإغلاق رغم رفضهم لفكرة المراضع.

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