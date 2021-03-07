إغلاق مقهى في الكويت لتقديمه القهوة بـ"مراضع" الأطفال

أغلقت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، اليوم الأحد، أحد المقاهي بسبب تقديمه القهوة لزبائنه في ”مراضع“ الأطفال بعد توثيق ذلك بمقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم إغلاق المقهى بعد تلقي الوزارة عدة شكاوى بشأن ترويج المقهى لفكرة غريبة من خلال تقديم القهوة بهذه المراضع، وهو ما يدخل ضمن أساليب خدش الحياء العام، وتشويه صورة الأنشطة التجارية ومخالف للوائح المعمول بها، بحسب تقارير لوسائل إعلام محلية.

البلدية تتوجه لمخالفة كافيه يقدم المشروبات.. بـ«الممية» • بالتعاون مع وزارة التجارة فور صدور التعليمات • تلقت عدة شكاوي بشأن ترويج فكرة غريبةhttps://t.co/GuQManLQzh pic.twitter.com/gCYHNk7ywq — جريدة الجريدة (@aljarida) March 7, 2021

وسبق أن وثقت حسابات إخبارية إقبال الزبائن على المقهى الذي لجأ إلى هذه المراضع، التي انتشرت في بعض المدن العربية والتي سرعان ما منعتها للحد من انتشار فيروس كورونا، فضلا عن مخالفتها للعادات والتقاليد.

قهوة الرضاعه Vs قهوة الابريق نجاح هبة القهوة في رضاعة الاطفال #المميه قررت اسوي مشروع القهوة في الابريج نسمع بالله راي الناس بقهوة الممية pic.twitter.com/pGvVz8Zepa — Dir Alwoqayan ⚖️ الوقيان (@kwkw707) March 7, 2021

وقوبل قرار الإغلاق بردود فعل متباينة من قبل النشطاء، بينهم من رحب بهذا القرار واستنكر هذه الظاهرة، وبينهم من تساءل عن المسوغ القانوني لهذا الإغلاق رغم رفضهم لفكرة المراضع.

أبلغني وكيل وزارة التجارة مشكورا أنه تم مخالفة وإغلاق المحل المشار إليه في التغريدة السابقة والشكر أيضا للجنود المجهولين ممن قاموا بالمتابعة والمخالفة pic.twitter.com/h4IItCULTv — محمد هايف المطيري (@mhamdhaif) March 7, 2021