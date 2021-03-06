بائع الموز يكشف تفاصيل لقائه الرئيس السيسي

كشف المواطن المصري عواد وهبة صاحب عربة الفاكهة الذي استوقفه الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، كواليس مقطع الفيديو الذي انتشر بشكل كبير خلال الساعات الماضية وتصدر محركات البحث الاجتماعي، وظهر خلاله وهو يبيع الموز للرئيس.

وقال عواد وهبة في تصريحات تلفزيونية :“الرئيس لم يأتِ لي مباشرة بل كان يقف عند بائع فاكهة آخر خلفي، فذهبت له استغيث من مشكلتي وتفاجأت به يقول (أنت تؤمرني أمر)، فقلت له بأن عربة الفاكهة خاصتي تمت مصادرتها من قبل البلدية وتكسيرها“.

وأضاف: ”وعدني بشراء تروسيكل جديد لي وأمر بعلاجي على نفقة الدولة، وكان خلفي بائع ”حرنكش“ أيضا وآخر بائع خردة، وعدهما بإحضار عربات تروسيكل لهما، كما أمر بأن يكون لي معاش شهري وحتى الآن لم أستطع تصديق ما حدث“.

وأكمل: ”السيسي قال لي إنه يعرفني جيدا منذ 20 عاما، وهذا حقيقي، فأنا أبيع الفاكهة في هذه المنطقة منذ 34 عاما وفي نهاية لقائنا طلب مني 2 كيلو موز“.

وكان مقطع فيديو لمواطن مصري استوقفه موكب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لشراء بعض الفاكهة، قد أثار جدلا كبيرا عبر السوشيال ميديا؛ بسبب عفوية الفيديو الذي لاقى استحسان شريحة كبيرة من الجمهور.

وكان الحاج سيد، شقيق بائع الفاكهة ”محمد حسن“، الذي اشترى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي منه الموز عصر السبت، أعلن أن الرئيس استجاب لطلبه، حيث تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد الشهير لتلقي العلاج من مرض أعصاب في قدمه يجعله لا يتحمل السير عليها.

وروى شقيق البائع تفاصيل اللقاء لـ“إرم نيوز“، قائلا: إن السيسي أرسل سيارة إسعاف لمحمد بعد اللقاء مباشرة لنقله للمستشفى وعلاجه.