الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث يخضع لجراحة في القلب

خضع الأمير فيليب، زوج ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية والبالغ من العمر 100 عام، مساء أمس الأربعاء، إلى عملية جراحية في القلب.

وأفاد قصر بكنغهام الملكي يوم الخميس، بأن الأمير فيليب، خضع ”للعملية الناجحة“ في مستشفى سانت بارتس بلندن حيث تم نقله في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وقال في بيان: ”خضع دوق إدنبرة أمس لعملية ناجحة لحالة قلبية كانت موجودة من قبل، في مستشفى سانت بارتس بارثولوميو. وسيبقى في المستشفى للعلاج والراحة والاستشفاء عدة أيام“.

وفور اعلان النبأ تدفقت التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي إذ كتب المعلق الملكي ريتشارد فيتزويليامز، على تويتر: ”الدوق الحديدي يقاوم.. رائع!“.

وقال أحد المشجعين الملكيين: ”هذه أخبار جيدة جدا! أتمنى أن يكون بخير 100٪“، فيما علق آخر: ”مسكين الأمير فيليب.. أتمنى له الشفاء العاجل“.

وأضاف ثالث: ”اتمنى الشفاء العاجل للأمير فيليب.. نحتاج إلى دعمكم لجلالة الملكة“.

وكان قصر باكنغهام أعلن في وقت سابق، أن الأمير فيليب نُقل إلى المستشفى في الـ16 من شباط/فبراير بعد أن ”شعر بتوعك“.

ولم يكشف القصر عن ما يعانيه الدوق، فيما أكدت المصادر أن الأمير فيليب نقل إلى مستشفى الملك إدوارد السابع بدافع ”الحذر الشديد“.

وفي الأسبوع التالي، قدم قصر باكنغهام تحديثا، قائلا إن دوق إدنبرة يعاني من عدوى مضيفا أنه ”بعد 14 يوما من دخوله المستشفى للمرة الأولى، نقل إلى مستشفى سانت بارثولوميو للفحص والعلاج“.