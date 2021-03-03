أسبوع مدفوع التكاليف.. الملياردير الياباني مايزاوا يبحث عن 8 مرافقين في رحلته حول القمر

بدأ الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا، اليوم الأربعاء، عملية بحث عن ثمانية أفراد للانضمام إليه عندما يصبح أول مسافر في رحلة خاصة حول القمر تابعة لشركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك.

وكان مايزاوا يخطط في البداية لدعوة فنانين للرحلة التي ستستغرق أسبوعا والمقررة عام 2023.

وقال الملياردير الياباني إن المشروع المعدل ”سيعطي الفرصة للمزيد من الأشخاص حول العالم للانضمام لهذه الرحلة. إذا كنت ترى في نفسك فنانا، فأنت فنان“.

وستستمر المرحلة الأولى من عملية التقديم حتى 14 آذار/ مارس الجاري.

وسيتكفل مايزاوا، الذي باع موقع زوزو الإلكتروني لبيع الأزياء بالتجزئة لسوفت بنك في 2019، بجميع تكاليف الرحلة التي ستتم بواسطة مركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام تنتمي للجيل الجديد من مركبات سبيس إكس ويطلق عليها اسم ”ستارشيب“.

وانفجر نموذجان أوليان حديثان لتلك المركبة أثناء الاختبار، ما يؤكد على المخاطر التي يواجهها مايزاوا (45 عاما) ومرافقوه الذين سيتعين عليهم أيضا مواجهة عناء السفر إلى الفضاء في أول رحلة خاصة خارج مدار الأرض.

ويشتهر مايزاوا بمجموعاته الفنية وسياراته الفاخرة وعطاياه المادية لمتابعيه على تويتر، ما جعله أكثر اليابانيين متابعة على الموقع.

وأطلق مايزاوا العام الماضي برنامجا وثائقيا بحثا عن صديقة جديدة تنضم إليه في رحلته، قبل أن يتراجع سريعا متذرعا بوجود ”مشاعر متباينة“ داخله.

وكانت شركة سبيس إكس قد أعلنت في سبتمر 2018 أن رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا سيكون أول من تنقله في رحلة خاصة إلى القمر.